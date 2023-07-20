Просто та дуже смачно! Клопотенко розповів, як самостійно приготувати мармелад (відео)

Мармелад - це улюблені для багатьох солодощі, які роблять із будь-яких фруктів. Однак часто сучасні виробники додають у десерт зайві барвники, консерванти та інші речовини, які нищать користь фруктів. Тому пропонуємо вам приготувати мармелад самостійно.

Що вам знадобиться

200 грамів цукру

5 апельсинів (цедра з 2-3 фруктів)

20 грамів суміші для приготування варення

Цієї невеликої кількості інгредієнтів вистачить для декількох баночок із мармеладом.

Як готувати

Першим кроком почистьте апельсини. Після того, як знімете шкірку, виріжте філе. Для цього вам потрібно обережно зробити надрізи з двох сторін кожної частки.

Для філе вам потрібно п'ять апельсинів, а цедра знадобиться з двох чи трьох плодів. Ви можете натерти її заздалегідь перед очищенням фруктів від шкірки.

Тепер додайте до апельсинів цукор. Якщо ви вирішили зробити більше мармеладу з одного кілограма апельсинів, тоді вам потрібно 600 грамів цукру.

Поставте ємність на плиту та варіть до загустіння суміші. Однак складність може виникнути в тому, що чим довше вариться мармелад, тим темнішим стає його колір. Це відбувається через карамелізацію цукру.

Щоб уникнути непрезентабельного вигляду, можна додати суміш для приготування варення. Вона прискорить процес загущення мармеладу. Дайте йому покипіти 5-10 хвилин і розливайте по стерилізованих банках.

Коли десерт охолоне, його можна смакувати. До слова такий мармелад можна приготувати з будь-яких ваших улюблених фруктів чи навіть овочів, тому експериментуйте.