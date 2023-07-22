Будут готовы через три часа! Клопотенко поделился вкусным рецептом малосольных огурцов (видео)

Сейчас именно сезон консервации на зиму. Для многих хрустящие или кисленькие огурцы являются любимым блюдом в банке. Но ждать полгода, чтобы их отведать, - это слишком долго. Потому можно приготовить и лакомиться в тот же день!
Шеф-повар Евгений Клопотенко дал рецепт скорых малосольных огурцов на своем YouTube-канале.
Ингредиенты:
Перед началом работы помойте огурцы. На дно чистой банки выложите ветки укропа, переложите туда же огурцы.
Теперь возьмите хрен и нарежьте его. Можно также натереть, но это будет труднее. Добавьте к огурцам хрен, нарезанный перец чили и чеснок. Сверху положите еще немного укропа.
Следующим шагом залейте все составляющие минеральной газировки. Оставьте огурцы при комнатной температуре в три часа. За это время они впитают аромат специй и станут хрустящими.
Открывайте банку и смакуйте!
Ранее Евгений Клопотенко, как правильно стерилизовать банки для консервации.
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