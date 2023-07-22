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Будут готовы через три часа! Клопотенко поделился вкусным рецептом малосольных огурцов (видео)

Малосольные огурцы по рецепту Клопотенко (фото: Freepik)
Автор: Styler

Сейчас именно сезон консервации на зиму. Для многих хрустящие или кисленькие огурцы являются любимым блюдом в банке. Но ждать полгода, чтобы их отведать, - это слишком долго. Потому можно приготовить и лакомиться в тот же день!

Шеф-повар Евгений Клопотенко дал рецепт скорых малосольных огурцов на своем YouTube-канале.

Что вам понадобится

Ингредиенты:

  • 1-1,5 килограмма огурцов
  • две ст. л. соли
  • пучок укропа
  • 35 граммов хрена
  • 10 граммов перца чили
  • 500-800 миллилитров минеральной газировки
  • головка чеснока

Как готовить малосольные огурцы

Перед началом работы помойте огурцы. На дно чистой банки выложите ветки укропа, переложите туда же огурцы.

Теперь возьмите хрен и нарежьте его. Можно также натереть, но это будет труднее. Добавьте к огурцам хрен, нарезанный перец чили и чеснок. Сверху положите еще немного укропа.

Следующим шагом залейте все составляющие минеральной газировки. Оставьте огурцы при комнатной температуре в три часа. За это время они впитают аромат специй и станут хрустящими.

Открывайте банку и смакуйте!

Ранее Евгений Клопотенко, как правильно стерилизовать банки для консервации.

Читайте также, как приготовить апельсиновый мармелад в домашних условиях.

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огіркиЕвгений Клопотенкоконсервация