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Будуть готові за три години! Клопотенко поділився дуже смачним рецептом малосольних огірків (відео)

Новость на русском →
Субота 22 липня 2023 18:35
Будуть готові за три години! Клопотенко поділився дуже смачним рецептом малосольних огірків (відео) Малосольні огірки за рецептом Клопотенка (фото: Freepik)
Автор: Styler
Експерт: Євген Клопотенко

Зараз саме сезон консервації на зиму. Для багатьох хрумкі чи кисленькі огірки є улюбленою стравою в банці. Але чекати пів року, щоб їх скуштувати, - це забагато. Тому можна приготувати та смакувати в той же день!

Шеф-кухар Євген Клопотенко дав рецепт швидких малосольних огірків на своєму YouTube-каналі.

Що вам знадобиться

Інгредієнти:

  • 1-1,5 кілограма огірків
  • дві ст. л. солі
  • пучок кропу
  • 35 грамів хрону
  • 10 грамів перцю чилі
  • 500-800 мілілітрів мінеральної газованої води
  • головка часнику

Як готувати малосольні огірки

Перед початком роботи помийте огірки. На дно чистої банки викладіть гілки кропу, перекладіть туди ж огірки.

Тепер візьміть хрін і наріжте його. Можна також натерти, але це буде важче. Додайте до огірків хрін, нарізаний перець чилі та часник. Зверху покладіть ще трошки кропу.

Наступним кроком залийте всі складові мінеральною газованою водою. Залиште огірки при кімнатній температурі на три години. За цей час вони вберуть аромат спецій і стануть хрумкими.

Відкривайте банку та смакуйте!

Раніше Євген Клопотенко, як правильно стерилізувати банки для консервації.

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