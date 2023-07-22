Будут готовы через три часа! Клопотенко поделился вкусным рецептом малосольных огурцов (видео)

Сейчас именно сезон консервации на зиму. Для многих хрустящие или кисленькие огурцы являются любимым блюдом в банке. Но ждать полгода, чтобы их отведать, - это слишком долго. Потому можно приготовить и лакомиться в тот же день!

Что вам понадобится

Ингредиенты:

1-1,5 килограмма огурцов

две ст. л. соли

пучок укропа

35 граммов хрена

10 граммов перца чили

500-800 миллилитров минеральной газировки

головка чеснока

Как готовить малосольные огурцы

Перед началом работы помойте огурцы. На дно чистой банки выложите ветки укропа, переложите туда же огурцы.

Теперь возьмите хрен и нарежьте его. Можно также натереть, но это будет труднее. Добавьте к огурцам хрен, нарезанный перец чили и чеснок. Сверху положите еще немного укропа.

Следующим шагом залейте все составляющие минеральной газировки. Оставьте огурцы при комнатной температуре в три часа. За это время они впитают аромат специй и станут хрустящими.

Открывайте банку и смакуйте!