Будущая нардеп от "Слуги народа" и главный антикоррупционер Рады удивила декларацией

Прошедшая в Верховную Раду 9 созыва Анастасия Красносельская - член партии "Слуга народа" - указала в своей декларации о доходах за прошлый год кошку по имени Маруся, которая для будущего нардепа бесценна. Соответствующую запись можно увидеть в поданном 31 марта 2019-го электронном документе на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Красносельская в разделе ценное движимое имущество написала, что животное у нее с 1 сентября 2016 года.

Анастасия Красносельская указала в декларации кошку Марусю (Фото: facebook.com/anastasia.krasnosilska)

На страничке в Facebook бывшего профильного эксперта USAID можно увидеть несколько фото кошки Маруси.

Скрин: declarations.com.ua/declaration

Кроме питомца, Красносельская также владеет одной пятой квартиры общей площадью 93 квадратных метров и автомобилем Toyota Avensis 2006-го года выпуска.

Анастасия Красносельская (Фото: facebook.com/anastasia.krasnosilska)

Анастасия Олеговна является владелицей ОО "Центр противодействия коррупции" (в прошлом году она заработала 538 678 гривен) и всеукраинской общественной организации "Институт политического образования" (доход за прошлый год составил около 19 300 гривен. В активах Красносельской указана сумма 13 тысяч долларов.

Красносельской "пророчат" руководство комитетом по антикоррупционной реформе. К команде Владимира Зеленского политолог и эксперт по вопросам налогового законодательства присоединилась на этапе президентской кампании.

Красносельская была членом правления Центра противодействия коррупции и профильным экспертом USAID.

Анастасия Красносельская (Фото: facebook.com/anastasia.krasnosilska)

Указом президента в конце июня Красносельская была назначена членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Она выступает за внедрение механизма гражданской конфискации, возвращение статьи за незаконное обогащение, перезапуск НАПК и передачу дел о топ-коррупции в Высший антикоррупционный суд.

Анастасия Красносельская показала в сети кошку Марусю (Фото: facebook.com/anastasia.krasnosilska)

Как сообщалось ранее, недавно новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский оскорбил журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич и назвал ее "тупой овцой из одиозного СМИ". Из-за этого в соцсетях и медиа разгорелся небывалый скандал. В партии затем извинились за инцидент.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в "Слуге народа" заговорили о неприкосновенности депутатов.

Также мы писали о льготах, которые на сегодняшний день имеют народные депутаты.