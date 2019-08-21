Майбутня нардеп від "Слуги народу" і головна антикорупціонерка Ради здивувала декларацією

Анастасія Красносільська, яка пройшла до Верховної Ради 9 скликання - член партії "Слуга народу" - вказала у своїй декларації про доходи за минулий рік кішку на ім'я Маруся, яка для майбутнього нардепа безцінна. Відповідний запис можна побачити в поданому 31 березня 2019-го електронному документі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Красносільська в розділі цінне рухоме майно написала, що тварина у неї з 1 вересня 2016 року.

Анастасія Красносільська вказала в декларації кішку, Марусю (Фото: facebook.com/anastasia.krasnosilska)

На сторінці в Facebook колишнього профільного експерта USAID можна побачити кілька фото кішки Марусі.

Скрін: declarations.com.ua/declaration

Крім тварини, Красносільська також володіє однієї п'ятою квартири загальною площею 93 квадратних метрів і автомобілем Toyota Avensis 2006-го року випуску.

Анастасія Красносільська (Фото: facebook.com/anastasia.krasnosilska)

Анастасія Олегівна є власницею ГО "Центр протидії корупції" (в минулому році вона заробила там 538 678 гривень) та всеукраїнської громадської організації "Інститут політичної освіти" (дохід за минулий рік склав близько 19 300 гривень. В активах Красносільської вказана сума 13 тисяч доларів.

Красносільській "пророкують" керівництво комітетом з антикорупційної реформи. До команди Володимира Зеленського політолог і експерт з питань податкового законодавства долучилася на етапі президентської кампанії.

Красносільська була членом правління Центру протидії корупції та профільним експертом USAID.

Анастасія Красносільська (Фото: facebook.com/anastasia.krasnosilska)

Указом президента наприкінці червня Красносільська була призначена членом Національної ради з питань антикорупційної політики. Вона виступає за впровадження механізму цивільної конфіскації, повернення статті за незаконне збагачення, перезапуск НАЗК та передачу справ про топ-корупції у Вищий антикорупційний суд.

Анастасія Красносільська показала в мережі кішку Марусю (Фото: facebook.com/anastasia.krasnosilska)

Як повідомлялося раніше, нещодавно новообраний народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський образив журналістку "Нового времени" Ольга Духніч і назвав її "тупою вівцею з одіозного ЗМІ". Через це в соцмережах і медіа розгорівся неабиякий скандал. У партії потім вибачилися за інцидент.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у "Слузі народу" заговорили про недоторканність депутатів.

Також ми писали про пільги, які на сьогоднішній день мають народні депутати.