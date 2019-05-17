Не буду собой: бросит ли сцену Вакарчук после похода в политику

Святослав Вакарчук идет в большую политику и уже представил членов команды новосозданной партии "Голос". Фронтмен легендарной рок-группы "Океан Ельзи" даже с мандатом народного депутата, который он намерен получить на парламентских выборах 27 октября, от музыки отказываться также не собирается.

Более того, Вакарчук планирует использовать часть средств от доходов за концерты для финансирования предвыборной кампании.

В ходе представления своей партии на Старокиевской горе Святослав заявил, что не будет собой, если перестанет заниматься творчеством.

Фото: Святослав Вакарчук представил партию "Голос"

Членами партии Вакарчука "Голос" уже стали:

экс-замминистра экономики Юлия Клименко (возглавляет партию),

бывший глава Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин (отвечает за антикоррупционное направление),

доктор медицинских наук Юрий Соколов,

ветеран АТО, "киборг", актер и режиссер Андрей Шараскин ("Богема");

общественная активистка Соломия Бобровская.

В настоящее время концерты "Океан Ельзи" в Украине расписаны на несколько месяцев вперед до Дня независимости 24 августа. Еще в сентябре, практически за месяц до выборов в Верховную Раду, группа выступит в Минске (Беларусь).

Фото: группа "Океан Ельзи" (facebook.com/okeanelzyofficial)

Так, 17 и 18 мая в Киеве музыканты устроят два концерта "Океан Ельзи с оркестром" во Дворце "Украина".

21 мая в Харькове в оперном театре ХАТОБ состоится выступление Святослава Вакарчука с камерным оркестром.

Аналогичные концерты пройдут 23 мая в Полтаве во Дворце досуга "Ноябрь" и в 24 мая Черкассах во Дворце культуры "Дружба народов".

Иллюстративное фото: концерт во Львове в рамках тура "Святослав Вакарчук с оркестром" (Виктория Квитка / facebook.com/okeanelzyofficial)

26 мая рокеры снова выступят в столице с большим концертом "Океан не молчит" на ВДНХ.

24 мая "Океан Ельзи" отпразднует в Днепре с концертом "День Независимости с ОЕ" в "Днипро-Арене".

Иллюстративное фото: концерт Святослава Вакарчука с камерным оркестром в Ивано-Франковске (facebook.com/okeanelzyofficial)

Напомним, ранее мы писали о том, что Святослав Вакарчук зарегистрировал новую страницу в Instagram и записал первое видеообращение к поклонникам.

А также писали о том, что стало известно, кто станет главой предвыборного штаба у Святослава Вакарчука.

Добавим, что главные конкуренты и потенциальные союзники музыканта в лагере демократической оппозиции на его заявление о выбрах в Раду отреагировали весьма сдержано.