Я не буду бегать за каждым: в Дрогобыче разгорается скандал с жильцами разрушенного дома

Жители дома, который обвалился в Дрогобыче 28 августа, не могут забрать свои вещи из уцелевших квартир и жалуются на то, что их разместили в жутких условиях. Одна семья с младенцем оказалась в комнатах с антисанитарией. Об этом пишет "Радио Свобода".

Обрушенный дом по улице Грушевского, 101 – арестован и местные чиновники не готовы брать на себя ответственность за то, чтобы дать доступ пострадавшим доступ к вещам. Дом оградили забором и поставили круглосуточную охрану. Коммунальщики расчистили завалы, но работы продолжаются и есть вероятность, что обвалится крыша здания.

Дом в Дрогобыче (Фото: Галина Терещук, Радио Свобода)

Жителям дома не разрешают заходить внутрь, чтобы забрать хотя бы самые необходимые вещи, так как дом сильно просел после обвала. Михаил Билокур говорит, что готов залезть через окно, под собственную ответственность, но ему не позволяют.

"Могла бы подъехать автовышка, я б выбил окно и под свою ответственность мог залезть. Сейчас это еще можно сделать, пока ситуация не стала хуже. Потом дожди и снег начнутся. Ботинки, одежда – все в квартире, бытовая техника, мебель. Сейчас первый вопрос – чтобы люди добрались в квартиры и забрали все необходимое. Полиция сказала идти в прокуратуру, прокуратура сказала идти к следователю полиции. Мер говорит, что это вопрос не решает", - сетует пострадавший житель. Он вместе с семьей снял отдельное жилье за 2500 гривен, так как жить в общежитии было невозможно. Семье Билокура выделили комнату, в которой было три кровати, маленький шкаф, не было холодильника и не было возможности помыться. Туалет в жутком состоянии. Они выдержали всего два дня и переехали.

В общежитиях и гостинице осталось 28 человек, остальные перебрались в съемные квартиры и к родственникам, друзьям.

Пострадавшие в результате обвала дома в Дрогобыче (Фото: Галина Терещук, Радио Свобода)

Семье Хомичей повезло меньше всего. Взрослые родители, молодая семья и 5-месячный младенец. Им мэрия выделила две комнаты, где есть три кровати, стол, маленький шкаф.

"Мы уже все себе организовали тут как-то, чтоб жить: коврики постелили, убрали, кровати переставили. Холодильник был, что-то там морозит. Кроватку для ребенка из своей квартиры с женой сами вынесли, не раскручивали даже, только переживали, чтоб поместилась в двери. Волонтеры помогают. Хотелось бы желать лучшего жилья, так как условия с ребенком ужасные. Люди вокруг живут, приходят с работы и слышно шум, ребенок посыпается. Говорят, что нам что-то ищут. Пока нет ничего. В мэрии предложили, чтобы у друзей поспрашивали. Наша знакомая нас может взять, но без родителей. Я не хочу оставлять родителей, они должны быть с нами", - рассказал Андрей Хомич.

Пострадавшие после обвала дома в Дрогобыче живут в жуткой антисанитарии (Фото: Галина Терещук, Радио Свобода)

Голова Дрогобыча Тарас Кучма сказал, что эта семья к нему подходила и все условия проживания пострадавших проверяются.

"Мы ищем, куда переселить, я сказал, что не буду бегать за каждым, кому-то что-то нравится, кому-то – нет. Жильцам из 10 квартиры не понравились условия временного проживания – мы нашли им другую комнату. Люди в мэрии проверяют и должны мне доложить, у кого какие проблемы", - ответил мэр Дрогобыча.

Тем временем, волонтеры и городские власти организовали бесплатные обеды и ужины для жильцов дома. Этой помощью пользуется 12 человек, еще двум больным – еду приносят в комнаты. Кроме того, местные жители помогают продуктами.

Что делать с домом – пока не знают. Городские власти так и не получили результатов экспертов. Потерпевшими признаны только те, кто потерял родных в результате обвала или получил травмы. Остальные жители – нет. Соответственно, помощь им выделяться не будет. Тем, кто потерял родных, должны получить по 100 тысяч гривен, травмированным – от 50 до 75 тысяч гривен. На данный момент деньги еще никто не получил.

Напомним, ранее мы писали о том, что жильцы дома в Дрогобыче назвали свою версию обрушения.

А также мы сообщали о том, что в Дрогобыче под завалами дома нашли 8 тел.