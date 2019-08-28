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Жильцы дома в Дрогобыче назвали свою версию обрушения

Новости » Происшествия    28.08.2019 - 16:08
Жильцы дома в Дрогобыче назвали свою версию обрушения
Фото: обвал дома в Дрогобыче (dsns.gov.ua)

Причиной обрушения дома в Дрогобыче мог стать ремонт в парикмахерской

Жильцы дома в Дрогобыче, где обрушился один из подъездов, считают, что причиной обвала могли стать ремонтные работы в парикмахерской на первом этаже. Об этом сообщает Громадське.

Сообщается, что очевидцы отмечают, что взрыва не было, был грохот от разрушения. При этом, в городском совете Дрогобыча пока отказываются комментировать вопрос о разрешении для ремонтных работ в парикмахерской.

Напомним, взрыв в четырехэтажном доме в Дрогобыче произошел 28 августа в 2:46 ночи. Известно о двух погибших и семерых госпитализированных. В связи с этим полиция открыла уголовное производство.

Спасатели продолжают искать еще четырех человек, которые могли остаться под завалами. В ГСЧС сообщили, что под завалами находится ребенок. Позже мужчина, который находится в шоковом состоянии сообщил, что мальчик позвонил по телефону из-под завалов и попросил о помощи.

Здание отгородили, есть опасность, что дом посыпется дальше. К спасательным работам привлечены полтысячи человек, спецтехника и кинологи с собаками. Версию о взрыве газа отвергли, сейчас рассматривается новая версия - техническая неисправность дома, так как это старая "хрущевка".

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