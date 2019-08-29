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В Дрогобыче под завалами дома нашли 8 тел

Новости » Происшествия    29.08.2019 - 07:31
В Дрогобыче под завалами дома нашли 8 тел
Фото: обвал дома в Дрогобыче (dsns.gov.ua)

Среди погибших один ребенок

Во Львовской области на месте обвала подъезда в доме Дрогобыча по состоянию на 6:00 в четверг, 29 августа, найдены тела восьми погибших. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что среди погибших есть также один ребенок. Всех жителей пострадавшего дома эвакуировали, им оказывается психологическая помощь четырех психологов. Помощь уже получили 32 человека.

Властями города решается вопрос относительно временного расселения жильцов поврежденного дома. Тем временем продолжается активная фаза разбора завала строительных конструкций (загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора).

"Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно (посменно), в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники (организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала) и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших лиц", - отметили в ГСЧС.

В настоящее время из-под завалов спасены 7 человек, из них 5 детей, которых госпитализировали в медицинские учреждения с различными травмами. На месте происшествия работает 470 человек и 75 единиц техники.

Отметим, что в среду, 28 августа в 2:46 в г. Дрогобич по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается). Дом полностью отключен от газо-, электро - и водоснабжения.

Напомним, в Дрогобыче в течение 29 и 30 августа объявлен траур по погибшим в результате обвала в жилом доме.

Ранее сообщалось, что жители дома считают, что причиной обвала могли стать ремонтные работы в парикмахерской на первом этаже. Очевидцы отмечают, что взрыва не было (предварительная версия обрушения - взрыв газа, - ред.), был грохот от разрушения.

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