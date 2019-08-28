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В Дрогобыче произошел взрыв газа в жилом доме, есть пострадавшие

Новости » Политика    28.08.2019 - 05:46
В Дрогобыче произошел взрыв газа в жилом доме, есть пострадавшие
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Информация о жертвах и пострадавших уточняется

В Дрогобыче Львовской области в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом, информация о жертвах и пострадавших уточняется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что взрыв произошел в 02:46 по ул. Грушевского, 101. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа.

По состоянию на 5:26 28 августа из-под завалов спасены 5 человек (из них 1 ребенок), которых госпитализированы в больницу. Проводится развертывание палаточного городка.

Информация относительно жертв и пострадавших уточняется. К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 173 человека и 32 единицы техники, из них от ГСЧС 88 человек личного состава (в том числе 1 кинологический расчет) и 16 единиц техники.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ru)

РБК-Украина писало, что в понедельник, 26 августа, в Борисполе произошел взрыв в одной из квартир жилого дома, в результате чего пострадал один человек.

Ранее в селе Нелипино Свалявского района Закарпатской области в результате взрыва газовоздушной смеси был поврежден жилой дом, а также травмированы двое человек.

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