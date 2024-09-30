Будьте спокойными за ребенка. 7 функций iOS 18, которые облегчат жизнь родителям

Современные родители часто сталкиваются с необходимостью балансировать между заботой о ребенке и повседневными делами. Новая версия iOS 18 предлагает целый ряд функций, которые помогут облегчить этот процесс и сделать жизнь немного спокойнее.

Про 7 ключевых функций iOS 18, которые станут незаменимыми помощниками для родителей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Блокировка и скрытие приложений с помощью Face ID

Одним из самых полезных обновлений iOS 18 является возможность блокировки определенных приложений с помощью Face ID. Самый простой способ реализовать эту функцию - нажать и удерживать приложение, пока не появится меню. Затем выберите "Требовать Face ID".

Появится еще одно всплывающее окно, позволяющее подтвердить свое решение или "Скрыть и требовать Face ID". Если вы выберете последний вариант, приложение переместится с домашнего экрана в библиотеку приложений в категорию "Скрытые", которую вы сможете открыть только с помощью Face ID.

Улучшенный обмен сообщениями между iPhone и Android

Зеленые пузыри никуда не денутся, но если у ваших детей телефоны Android, они не смогут сказать, что не получили текст, который вы отправили с iPhone.

Когда вы выбираете "Сообщения RCS" в настройках приложения "Сообщения", вы получаете такие функции, как уведомления о прочтении, индикаторы набора текста и настройки местоположения, так что они больше не смогут сказать, что не получили текст.

Тем не менее, эта функция работает только в том случае, если телефон Android также использует RCS. В противном случае вы увидите тег "SMS" в текстовом поле, и ваш опыт обмена сообщениями будет таким же, как и раньше.

Спутниковый iMessage

Мы все переживаем напряженные моменты, когда Wi-Fi и сотовая связь недоступны. С iOS 18 Apple расширила свою функцию Emergency SOS via Satellite, чтобы позволить пользователям iPhone 14 и более поздних версий отправлять сообщения через спутник.

Чтобы увидеть, как это работает, выберите опцию "Satellite Connection Demo" в настройках приложения "Сообщения". Когда у вас заканчивается связь, вам просто будет предложено отправить сообщения через спутник. Это работает и для SMS, поэтому вы можете отправлять сообщения как на iPhone, так и на Android.

Apple Cash

До этого недавнего обновления, если вы хотели отправить деньги с помощью iPhone, вам нужно было иметь контактную информацию или номер телефона получателя, чтобы начать процесс.

Теперь, если кому-то в вашей семье нужно несколько сотен гривен, вам просто нужно приложить iPhone друг к другу, чтобы отправить деньги с помощью Apple Pay.

Запланированный текст

Если вы не хотите забыть напомнить ребенку, что пора идти домой, вы можете использовать функцию "Отправить позже" в приложении iMessage.

Просто нажмите на символ "+" в левом нижнем углу приложения "Сообщения" и нажмите "Отправить позже". Появится время отправки по умолчанию, но просто нажмите на него, чтобы выбрать дату и время отправки сообщения.

После отправки сообщения оно отображается как прозрачный чат-пузырь с пунктирным контуром. Вы можете настроить время отправки, нажав "Изменить" рядом с чат-пузырем, или выбрать "Удалить сообщение", если вы больше не хотите его отправлять.

SharePlay на FaceTime

С iOS 18 вы можете взаимодействовать с устройством другого человека во время звонка FaceTime, что будет полезно, например, когда нужно показать бабушке и дедушке, как пользоваться их iPhone.

Когда вы начинаете вызов FaceTime, нажмите кнопку SharePlay, затем "Попросить поделиться". Как только другой человек одобрит запрос, его экран появится в виде окна на вашем дисплее.

Если вы хотите взять управление на себя, нажмите значок руки в углу дисплея. Когда он одобрит запрос, вы сможете удаленно управлять дисплеем его iPhone.

Приложение "Пароли"

Все пароли, сохраненные в вашей связке ключей iCloud, перемещены в новое приложение под названием Passwords. В нем вы можете делиться определенными паролями с общими группами, включая других членов семьи.