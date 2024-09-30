Будьте спокойными за ребенка. 7 функций iOS 18, которые облегчат жизнь родителям
Современные родители часто сталкиваются с необходимостью балансировать между заботой о ребенке и повседневными делами. Новая версия iOS 18 предлагает целый ряд функций, которые помогут облегчить этот процесс и сделать жизнь немного спокойнее.
Про 7 ключевых функций iOS 18, которые станут незаменимыми помощниками для родителей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.
Блокировка и скрытие приложений с помощью Face ID
Одним из самых полезных обновлений iOS 18 является возможность блокировки определенных приложений с помощью Face ID. Самый простой способ реализовать эту функцию - нажать и удерживать приложение, пока не появится меню. Затем выберите "Требовать Face ID".
Появится еще одно всплывающее окно, позволяющее подтвердить свое решение или "Скрыть и требовать Face ID". Если вы выберете последний вариант, приложение переместится с домашнего экрана в библиотеку приложений в категорию "Скрытые", которую вы сможете открыть только с помощью Face ID.
Улучшенный обмен сообщениями между iPhone и Android
Зеленые пузыри никуда не денутся, но если у ваших детей телефоны Android, они не смогут сказать, что не получили текст, который вы отправили с iPhone.
Когда вы выбираете "Сообщения RCS" в настройках приложения "Сообщения", вы получаете такие функции, как уведомления о прочтении, индикаторы набора текста и настройки местоположения, так что они больше не смогут сказать, что не получили текст.
Тем не менее, эта функция работает только в том случае, если телефон Android также использует RCS. В противном случае вы увидите тег "SMS" в текстовом поле, и ваш опыт обмена сообщениями будет таким же, как и раньше.
Спутниковый iMessage
Мы все переживаем напряженные моменты, когда Wi-Fi и сотовая связь недоступны. С iOS 18 Apple расширила свою функцию Emergency SOS via Satellite, чтобы позволить пользователям iPhone 14 и более поздних версий отправлять сообщения через спутник.
Чтобы увидеть, как это работает, выберите опцию "Satellite Connection Demo" в настройках приложения "Сообщения". Когда у вас заканчивается связь, вам просто будет предложено отправить сообщения через спутник. Это работает и для SMS, поэтому вы можете отправлять сообщения как на iPhone, так и на Android.
Apple Cash
До этого недавнего обновления, если вы хотели отправить деньги с помощью iPhone, вам нужно было иметь контактную информацию или номер телефона получателя, чтобы начать процесс.
Теперь, если кому-то в вашей семье нужно несколько сотен гривен, вам просто нужно приложить iPhone друг к другу, чтобы отправить деньги с помощью Apple Pay.
Запланированный текст
Если вы не хотите забыть напомнить ребенку, что пора идти домой, вы можете использовать функцию "Отправить позже" в приложении iMessage.
Просто нажмите на символ "+" в левом нижнем углу приложения "Сообщения" и нажмите "Отправить позже". Появится время отправки по умолчанию, но просто нажмите на него, чтобы выбрать дату и время отправки сообщения.
После отправки сообщения оно отображается как прозрачный чат-пузырь с пунктирным контуром. Вы можете настроить время отправки, нажав "Изменить" рядом с чат-пузырем, или выбрать "Удалить сообщение", если вы больше не хотите его отправлять.
SharePlay на FaceTime
С iOS 18 вы можете взаимодействовать с устройством другого человека во время звонка FaceTime, что будет полезно, например, когда нужно показать бабушке и дедушке, как пользоваться их iPhone.
Когда вы начинаете вызов FaceTime, нажмите кнопку SharePlay, затем "Попросить поделиться". Как только другой человек одобрит запрос, его экран появится в виде окна на вашем дисплее.
Если вы хотите взять управление на себя, нажмите значок руки в углу дисплея. Когда он одобрит запрос, вы сможете удаленно управлять дисплеем его iPhone.
Приложение "Пароли"
Все пароли, сохраненные в вашей связке ключей iCloud, перемещены в новое приложение под названием Passwords. В нем вы можете делиться определенными паролями с общими группами, включая других членов семьи.
Раньше мы писали про 7 секретных настроек iOS 18, которые сделают ваш iPhone супер удобным.
Также напомним, что iOS 18 добавила функцию восстановления прошивки iPhone без использования проводов.