7 секретних налаштувань iOS 18, які зроблять ваш iPhone супер зручним

Оновлення iOS 18 принесло безліч нововведень, і щоб почати користуватися цими функціями по максимуму, важливо правильно налаштувати систему відразу. Такі зміни допоможуть зробити використання пристрою більш зручним, безпечним та персоналізованим.

Про ключові налаштування, які варто зробити в першу чергу, щоб витягти максимум з iOS 18, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Налаштуйте свій домашній екран

Apple експериментувала з налаштуванням домашнього екрану протягом багатьох років: наприклад, з iOS 14 користувачі активно створювали власні значки додатків, щоб надати своїм домашнім екранам індивідуальний стиль.

Але iOS 18 приносить деякі нові зміни, яких у нас раніше не було на iPhone. Вперше ви тепер можете розміщувати свої значки додатків практично будь-де.

До цих пір Apple змушувала вас дотримуватися суворої сітці, яка починається у верхньому лівому куті домашнього екрану, якщо ви не використовували розумні обхідні шляхи, щоб помістити свої застосунки туди, де ви хотіли. Тепер ви можете просто розміщувати значки додатків практично там, де вам подобається.

Вперше, коли ви поміщаєте додаток на нову сторінку домашнього екрана, вона може прикріплюватися до верхнього лівого кута. Але звідси перетягніть його в потрібне місце та відпустіть. Воно все одно дотримуватиметься сітки, тому ви не зможете запустити його буквально де завгодно. Але у вас є вибір, по суті, з будь-яких чотирьох просторів у рядку та стільки рядків, скільки поміститься на вашому домашньому екрані.

Налаштування домашнього екрану (фото: YouTube/Apple)

Коли ці піктограми додатків виявляться там, де ви хочете, ви можете попрацювати над їх зовнішнім виглядом. Якщо ви довго натиснете на головному екрані, доки не увійдете в режим редагування, натисніть "Змінити" у лівому верхньому куті та виберіть "Налаштувати".

З iOS 18 ви тепер можете за бажанням зробити всі свої додатки темними або автоматично перемикати їх залежно від системної теми. Ви також можете тонувати ці застосунки будь-яким кольором, який вам подобається, так що всі вони можуть виглядати синіми, помаранчевими або червоними. З цього ж меню ви також можете зробити свої додатки більше, що видалить їх мітки.

Ви можете змінювати колір, фон програм та екрану (фото: Lifehacker)

Сховайте свої додатки

Якщо ви не бажаєте бачити певні застосунки на своєму домашньому екрані, Apple вже дозволяла вам видаляти їх у попередніх версіях iOS, тому що ви завжди можете отримати доступ до них з бібліотеки. Однак, якщо ви хочете, щоб цей додаток був повністю прихований, це можна зробити після оновлення до iOS 18.

Просто довго натискайте на додаток, який вас цікавить, і виберіть "Вимагати Face ID". Коли з'явиться запит, натисніть "Приховати та вимагати Face ID". Вам буде запропоновано інструкції про те, що ви робите. Просто натисніть "Приховати застосунок", щоб перемістити його в нову приховану папку.

Ви можете знайти його потім і будь-які інші приховані вами додатки, провівши пальцем вліво по домашньому екрані, поки не дійдете до бібліотеки, а потім прокрутіть вниз до прихованої папки внизу.

Сховайте свої застосунки (фото: Lifehacker)

Відредагуйте Центр управління

Apple дозволяє вам налаштовувати свій Центр управління вже кілька років, але раніше можна було лише вибирати, які плитки з'являлися під стандартними опціями вгорі. Однак цього року Apple передає вам управління: ви можете змінити практично все відповідно до своїх потреб.

Не подобаються мережеві опції у верхньому лівому кутку? Позбудьтеся їх. Хочете зробити вікно "Наразі грає" більше, щоб ви могли швидко керувати відтворенням звуку, зробіть це.

Ви можете вперше прибрати повзунки гучності та яскравості, блокування орієнтації, перемикач попереджень та поле фокусу. Ви також можете змінити розмір будь-якої з плиток користувача: при цьому не буде ніяких додаткових функцій, але у вас може бути велика кнопка для натискання.

Все, що потрібно зробити, щоб почати, це відкрити "Центр управління і натиснути (+), розташований у верхньому лівому кутку.

Відредагуйте свій центр управління (фото: Lifehacker)

Виберіть клавіші на екрані блокування

З iOS 18 ви можете вибрати власні ярлики на екрані блокування або повністю видалити їх. Більше не потрібно випадково вмикати ліхтарик або діставати iPhone з кишені, щоб знайти увімкнену камеру.

Щоб це зробити, відкрийте редактор екрана блокування, довго натиснувши на шпалери дисплея блокування, потім виберіть "Налаштувати". Натисніть "Екран блокування", потім зверніть увагу на ярлики в нижньому лівому та нижньому правому кутах.

Щоб видалити будь-який з них, натисніть "(-)". Щоб змінити їх, натисніть на сам значок після видалення: у вас є вибір, що тут розмістити. Багато варіантів такі ж, як і інші плитки "Центру керування", наприклад, будильники, таймери, калькулятор і т. д., але є багато інших.

Інші додатки також можуть створювати опції, включаючи Instagram, якщо вам потрібен ярлик для вбудованої камери для швидкої публікації.

Виберіть клавіші на екрані блокування (фото: Lifehacker)

Виберіть, що ви бажаєте бачити у застосунку "Фотографії"

Новий додаток "Фотографії" від Apple буде викликати суперечки. Компанія змінила загальний дизайн та макет, що може сподобатися деяким, але інших може дезорієнтувати.

Хорошою новиною є те, що ви можете налаштувати практично кожну категорію, представлену в новій стрічці Photos, включаючи те, які категорії з'являються і в якому порядку вони відображаються.

Якщо ви не хочете бачити "Пропозиції шпалер", зніміть прапорець. Якщо ви хочете спочатку побачити "Вибрані фотографії", перетягніть піктограму вгору за допомогою меню трьох горизонтальних ліній. Змініть порядок і переналаштуйте ці категорії, поки додаток не стане таким, як вам подобається, або максимально близьким до цього.

Виберіть, що ви хочете бачити у додатку "Фотографії" (фото: Lifehacker)

Налаштуйте свої зведення з фітнесу

Якщо ви використовуєте додаток "Фітнес", то тепер можете налаштувати свій огляд, щоб бачити конкретні статистичні дані, цілі, поради тренера, рекомендації Fitness+ та багато іншого.

Щоб відредагувати огляд, відкрийте застосунок, прокрутіть вниз і виберіть "Змінити огляд". Різні картки на екрані почнуть тремтіти, як значки додаткыв, і ви можете переміщати або видаляти будь-які, які більше не хочете бачити.

Наприклад, якщо ви не підписані на Fitness+, не потрібно зберігати його велику картку у своєму огляді. Ви можете використовувати кнопку "(+)/Додати" у верхньому лівому кутку, щоб переглядати та додавати нові картки у свій огляд.

Можливо, ви захочете бачити свої тенденції фітнесу ближче до верху сторінки або кроки та відстань. Єдине, що ви не можете налаштувати, це картка "Кільця активності": вона завжди прикріплена до верху.

Налаштування у додатку "Фітнес" (фото: Lifehacker)

Tapback з будь-яким емодзі, який ви хочете

Коли ви оновлюєтеся до iOS 18, ви помітите, що шість опцій Tapback в повідомленнях - серце, великий палець вгору, великий палець вниз, сміх, знак оклику і знак питання - перероблені. Однак, якщо ви прокрутите праворуч, ви побачите шість емодзі, які можна використовувати як реакції.

Якщо жоден із запропонованих варіантів вам не подобається, натисніть на сірий емодзі значок, щоб відкрити всю клавіатуру. Якщо у вас є наклейки, ви навіть можете реагувати з їх допомогою.