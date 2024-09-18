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iOS 18 додала функцію відновлення прошивки iPhone без використання дротів

Середа 18 вересня 2024 12:45
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iOS 18 додала функцію відновлення прошивки iPhone без використання дротів Відновлення вашого iPhone через інший пристрій Apple тепер доступне в iOS 18 без дротів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Apple тривалий час працювала над системою, що дозволяє користувачам бездротовим чином відновлювати та оновлювати прошивку своїх пристроїв. Це було вперше представлено в Apple Watch, а потім розширено до Apple TV. Тепер з iOS 18 Apple нарешті приносить цю систему на лінійку iPhone 16.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.

Прошивку на iPhone 16 можна відновити бездротовою мережею

Прошивка iOS 18 для моделей iPhone 16 включає той же RecoveryOS, який дозволяє користувачам відновлювати програмне забезпечення Apple Watch та Apple TV з iPhone.

По суті, коли iPhone 16 з будь-якої причини переходить у режим відновлення, користувачі можуть просто покласти його поряд з іншим iPhone або iPad, щоб розпочати відновлення прошивки.

Інший гаджет завантажить нову прошивку iOS і передасть її на пристрій із пошкодженим програмним забезпеченням. Це означає, що Mac або ПК більше не потрібні для вирішення проблем із прошивкою на пристроях iOS.

Хоча будь-який пристрій з iOS 18 може використовуватися для відновлення гаджета з пошкодженою прошивкою, схоже, що тільки моделі iPhone 16 можуть бути відновлені бездротовим чином на даний момент.

Нові телефони поставляються зі спеціальним розділом відновлення, який може керувати всім процесом незалежно від того, чи завантажено основний розділ iOS.

Неясно, чи планує Apple у майбутньому додати цю систему до попередніх моделей iPhone або для цього дійсно потрібне нове обладнання.

Тим не менш, це чудова новина і великий крок вперед, щоб користувачам було простіше усувати проблеми з прошивкою, не вдаючись до допомоги Apple чи ремонтного центру.

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