"Будівлю трусило". Саша Бо з дітьми пережила потужний землетрус у Туреччині: що відомо

Блогерка-мільйонниця Саша Бо опинилася в епіцентрі землетрусу під час відпочинку в турецькому місті Фітхіє з дітьми.

Як повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler), про це інфлюенсерка розповіла в сториз Instagram.

За словами Саші, землетрус в Туреччині відбувся вночі. Його потужність оцінюється в 6 балів за шкалою Ріхтера.

"Землетрус відбувся о 2:14 ночі. Вода в басейнах здійнялася хвилями. Будівлю трусило, ліжко тремтіло", - розповіла вона.

"Називається, втекли від стресових українських реалій", - додала блогерка.

Поштовхи тривали близько десяти секунд, а потім припинилися. Попри неприємний досвід і страх, Саша не стала панікувати.

"Страшно, але контрольовано. Я здивована, що не панікувала", - зізналася вона.

Водночас блогерка розповіла, що для жителів міста легкі поштовхи стали звичною справою, проте цей землетрус був дуже серйозним.

"У Фетхіє померла дівчинка 14 років від панічної атаки. Близько 40 людей вистрибнули з вікон", - зазначила вона.

Саша Бо про пережитий Землетрус в Туреччині (фото: instagram.com/sashaabo)

Що відомо про блогерку

Саша Бо, яка також відома як Саша Тарнавська, народилася 19 червня 1995 року.

Проживає в Івано-Франківську. Сама родом з Тернопільської області.

Блог почала вести у 2016 році та стала однією з перших українськомовних блогерок, яким вдалося зібрати мільйонну авдиторію.

Розповідає про материнство, лайфстайл, здоров'я та красу.

Виховує трьох дітей. Синів Данила та Євгена народила у першому шлюбі з блогером Ігорем Пустовітом, а доньку від теперішнього чоловіка Платона Тарнавського.