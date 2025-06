Землетрус у Туреччині: майже 70 постраждалих, загинула 14-річна дівчинка

Під час ранкового землетрусу магнітудою 5,8 у Туреччині 69 людей постраждали через паніку - вони стрибнули з висоти, щоб врятуватися.

Одна 14-річна дівчинка загинула, її госпіталізували, але врятувати не вдалося.

Поштовхи сталися о 2:17 у Середземному морі, їх відчували також на грецькому острові Родос. Люди прокинулися від сильних коливань землі, що викликало паніку і травми.

A 5.8 magnitude earthquake struck Turkey at 2:17 a.m. tonight. More than 69 people were injured & a 14-year-old girl died from a panic attack

in Marmaris.



Most of the victims were injured after jumping from a height. Of these, 55 were sent to a local hospital. pic.twitter.com/KYCVa4WPs3