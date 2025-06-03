Землетрус у Туреччині: майже 70 постраждалих, загинула 14-річна дівчинка
У Туреччині стався землетрус. Загинула 14-річна дівчинка, майже 70 людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror.
Під час ранкового землетрусу магнітудою 5,8 у Туреччині 69 людей постраждали через паніку - вони стрибнули з висоти, щоб врятуватися.
Одна 14-річна дівчинка загинула, її госпіталізували, але врятувати не вдалося.
Поштовхи сталися о 2:17 у Середземному морі, їх відчували також на грецькому острові Родос. Люди прокинулися від сильних коливань землі, що викликало паніку і травми.
A 5.8 magnitude earthquake struck Turkey at 2:17 a.m. tonight. More than 69 people were injured & a 14-year-old girl died from a panic attack— NoHoldsBarred (@AussieSteve64) June 3, 2025
in Marmaris.
Most of the victims were injured after jumping from a height. Of these, 55 were sent to a local hospital. pic.twitter.com/KYCVa4WPs3
Губернатор Мармаріса Ідріс Акбійїк заявив, що серйозних руйнувань поки не зафіксовано. Медичну допомогу на місці отримали 14 із 69 постраждалих, які стрибнули з висоти в спробі врятуватися.
У Туреччині тривають рятувальні роботи, влада закликає зберігати спокій і дотримуватися заходів безпеки.
Нагадаємо, 23 квітня, Стамбул зазнав землетрусу магнітудою 6,2.
За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи сталися на глибині 10 км, а епіцентр знаходився за 40 км на південний захід від Стамбула в Мармуровому морі.
Також, 6 лютого 2023 року південну та центральну частини Туреччини вразили катастрофічні землетруси, середня магнітуда коливань яких становила 7,8 бала. Внаслідок природного лиха загинули близько 50 тисяч людей.
Раніше ми повідомляли, що поліція Туреччини заарештувала 188 осіб, які несуть відповідальність за зруйновані під час землетрусів будівлі.
Крім того, в Туреччині поліція розпочала розслідування щодо 612 осіб, які мають відношення до будівель, що завалилися під час землетрусів.
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