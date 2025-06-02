Блогерка Верба зробила пластику грудей і мало не пошкодувала через ускладнення: фото до та після

22-річна популярна українська блогерка-мільйонниця Юля Верба зважилася на пластичну операцію грудей, однак після втручання зіштовхнулася з ускладненнями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Як розповіла Юлія, після народження доньки й грудного вигодовування її тіло дуже змінилося. Через стрімке схуднення - мінус 30 кілограмів - груди втратили форму й буквально "впали".

У період лактації вони, навпаки, стали настільки великими, що зірці соцмереж було важко навіть ходити.

Юля Верба зробила підтяжку грудей (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

А коли грудне вигодовування закінчилося, все різко змінилося - бюст зменшився та обвис, що сильно вдарило по самооцінці дівчини.

Юля Верба зробила підтяжку грудей (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

"Ніколи в житті не думала, що доведеться робити операцію на грудях. Але після годування - вони просто повисли. У якийсь момент я зрозуміла, що так більше не можу жити", - зізналася блогерка.

Юля Верба зробила підтяжку грудей (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Так вона й наважилася на хірургічне втручання. Але, на жаль, усе пішло не так гладко, як їй мріялося.

Операція спричинила ускладнення - і Верба зізнається, що пережила найболючіші дні у своєму житті.

Вона не вдається в деталі, але називає цей досвід "жахом у фізичному сенсі".

"Я була сповнена оптимізму, не боялася ані наркозу, ані операції. Але потрапила в той малий відсоток людей, у яких починаються ускладнення. Це було щось страшне. Фізично я почувалась так, як ніколи в житті. Дуже важко", - каже дівчина.

Юля Верба зробила підтяжку грудей (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Поки що блогерка не показує остаточні результати підтяжки грудей, але обіцяє - як тільки повністю відновиться, розповість і покаже більше.

До речі, вже зараз видно перші результати.

Юля Верба зробила підтяжку грудей (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Що відомо про Юлю Вербу

Юлія Вербинець, яку в соцмережах знають під ніком Verbaaa, - популярна українська інфлюенсерка родом з Івано-Франківська.

Свій шлях у блогерстві вона почала ще зовсім юною - коли їй виповнилося 11, батьки подарували фотоапарат, і з того часу Юлія почала знімати перші кадри для свого майбутнього контенту.

А вже з 2017 року активно веде Instagram.

За кілька років активної роботи Юлія зібрала чималу аудиторію й отримала визнання: у 2019-му її назвали "кращою лайфстайл-блогеркою" за версією платформи Blogger Zone, у 2020 році вона потрапила в топ-30 інфлюенсерів за версією Forbes Україна, а вже у 2021- му очолила рейтинг "Топ-50 блогерів України" від журналу "Фокус".

Юля Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Втім, не обійшлося без скандалів: Вербу не раз критикували через рекламні співпраці з брендами з РФ.

А після жахливого ракетного удару 8 липня 2024 року по київській лікарні "Охматдит" та пологовому будинку, на блогерку звалилася хвиля критики через поширення у своєму Instagram наративів, близьких до російських.

В особистому житті Юлії також було чимало змін. Тривалий час вона була у стосунках з львівським блогером Денисом Притулою, але навесні 2023 року пара розійшлася.

Згодом Юлія показала нового обранця - хлопця, на ім'я Костянтин. Після цього вона переїхала до Львова, а вже на початку літа 2024 року оголосила про вагітність.

Юля Верба з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)