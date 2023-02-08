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Будинок почав падати на очах: українка у Туреччині розповіла про землетрус

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Середа 08 лютого 2023 16:19
Будинок почав падати на очах: українка у Туреччині розповіла про землетрус Фото: пожежа в порту Іскандеруна через землетрус у Туреччині (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Кількість жертв смертоносного землетрусу в Туреччині, що стався 6 лютого, за оновленими даними зросла до 6234 людей, натомість інформація про можливу загибель двох громадян України в провінції Хатай - не підтвердилася.

Українка, яка проживає в місті Іскендерун у цій турецькій провінції на півдні країни, розповіла про наслідки потужного землетрусу, що перетворило на руїни цілі вулиці.

Про це передає видання "Фокус".

Нині пані Тетяна разом з дітьми та чоловіком, втративши домівку через стихію, живе в вцілілій прибудові біля підвалу,

Вона зазначає, що землетрус зруйнував майже все місто, і житлових будівель на вулицях просто не залишилися.

Згадуючи початок підземних поштовхів у понеділок вранці, українка каже, що спершу нічого не було зрозуміло, що відбувається.

"Дуже трясло, я впала, потім схопила дітей і побігла на вулицю. Будинок почав падати на очах, було жахливо - як у кіно побувала. Повітря дуже пахне кров'ю та пилом, важко дихати. Люди не знають, куди їхати далі", - розповіла жінка.

Будинок почав падати на очах: українка у Туреччині розповіла про землетрус

Землетрус у Туреччині у провінції Хатай на півдні країни (фото: Getty Images)

В Іскендеруні було організовано евакуацію, проте пані Тетяна з родиною поки що залишається у цьому місті.

"Їжу носять волонтери. Багато людей зайняті розбором завалів: і місцеві, і служби, що приїхали. Наш будинок поки не розбирають - ми в черзі. Котів багато по вулиці", - описує вона ситуацію.

Будинок почав падати на очах: українка у Туреччині розповіла про землетрус

Землетрус у Туреччині призвів до руйнувань, вибухів та пожеж, як у порту Іскандеруна (фото: Getty Images)

Відео: потужна пожежа в порту міста Іскандерун у Туреччині через землетруси

За її словами, місцеві жителі або переїхали до родичів, або поки що залишаються у різних прибудовах, які не були зруйновані. Хто може виїхати на своєму авто - виїжджають.

Розбором завалів займаються як рятувальники, так і самі жителі Іскандеруна. Спочатку розбирають будинки, де можуть перебувати люди чи кішки.

Будинок почав падати на очах: українка у Туреччині розповіла про землетрус

Наслідки землетрусу в Туреччині у провінції Хатай (фото: Getty Images)

Також українка каже, що можуть статися повторні землетруси у різних турецьких регіонах.

І дійсно, 8 лютого Туреччину сколихнули нові землетруси, які сталися на півдні та в центрі країни. Вони не такі потужні та руйнівні, як були раніше.

Нагадаємо також, що до Туреччини прибули українські рятувальники для допомоги у ліквідації наслідків землетрусу. Попередньо працівники ДСНС України виконуватимуть свої завдання протягом 10 діб.

Раніше ми писали, наскільки можливий землетрус у Києві, та чи варто боятися руйнувань.

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