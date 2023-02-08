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Дом начал падать на глазах: украинка в Турции рассказала о землетрясении

Новина українською →
Среда 08 февраля 2023 16:19
Дом начал падать на глазах: украинка в Турции рассказала о землетрясении Фото: пожар в порту Искандеруна из-за землетрясения в Турции (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Число жертв смертоносного землетрясения в Турции, произошедшего 6 февраля, по обновленным данным возросло до 6234 человек, вместе с тем информация о возможной гибели двух граждан Украины в провинции Хатай - не подтвердилась.

Украинка, проживающая в городе Искендерун в этой турецкой провинции на юге страны, рассказала о последствиях мощного землетрясения, что превратило в руины целые улицы.

Об этом передает издание "Фокус".

В настоящее время пани Татьяна вместе с детьми и мужем, лишившись дома из-за стихии, живет в уцелевшей пристройке возле подвала,

Она отмечает, что землетрясение разрушило почти весь город, и жилых зданий на улицах просто не осталось.

Вспоминая начало подземных толчков утром в понедельник, украинка говорит, что сперва ничего не было понятно, что происходит.

"Очень трясло, я упала, потом схватила детей и побежала на улицу. Дом начал падать на глазах, было ужасно - как в кино побывала. Воздух очень пахнет кровью и пылью, трудно дышать. Люди не знают, куда ехать дальше", - рассказала женщина.

Дом начал падать на глазах: украинка в Турции рассказала о землетрясении

Землетрясение в Турции в провинции Хатай на юге страны (фото: Getty Images)

В Искендеруне была организована эвакуация, но пани Татьяна с семьей пока что остается в этом городе.

"Еду носят волонтеры. Многие люди заняты разбором завалов: и местные, и приехавшие службы. Наш дом пока не разбирают - мы в очереди. Кошек много по улице", - описывает она ситуацию.

Дом начал падать на глазах: украинка в Турции рассказала о землетрясении

Землетрясение в Турции привело к разрушениям, взрывам и пожарам, как в порту Искандеруна (фото: Getty Images)

Видео: мощный пожар в порту города Искандерун в Турции из-за землетрясений

По ее словам, местные жители или переехали к родственникам, или пока остаются в различных пристройках, что не были разрушены. Кто может уехать на своем авто - выезжают.

Разбором завалов занимаются как спасатели, как и сами жители Искандеруна. Сначала разбирают дома, где могут находиться люди или кошки.

Дом начал падать на глазах: украинка в Турции рассказала о землетрясении

Последствия землетрясения в Турции в провинции Хатай (фото: Getty Images)

Также украинка говорит, что могут произойти повторные землетрясения в разных турецких регионах.

И действительно, 8 февраля Турцию всколыхнули новые землетрясения, которые произошли на юге и в центре страны. Они не такие мощные и разрушительные, как были раньше.

Напомним также, что в Турцию прибыли украинские спасатели для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Предварительно работники ГСЧС Украины будут выполнять свои задачи в течение 10 суток.

Ранее мы писали, насколько возможно землетрясение в Киеве, и стоит ли бояться разрушений.

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Турция