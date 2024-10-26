Будинок у кредиті: як у РФ живе зрадниця Повалій, яка залишилась без майна в Україні

Життя зрадниці Повалій у Росії

Виявляється, співачка українського походження взяла кредит на житло, який найближчі роки буде виплачувати. У коментарі російським журналістам артистка розповіла, що купила нерухомість, проте повної суми для такої покупки у неї не було, а тому довелося брати кредит.

Вона зауважила, що борг буде виплачувати ще кілька років. Окрім того, додала, що в домі ще немає ремонту. Тому, ймовірно, Повалій поки не мешкає у придбаній нерухомості.

"Він без ремонту, він в кредиті. Коли виплачу, буде мій, менше ніж 10 років (потрібно виплачувати, - прим. ред.)", - пояснила свою позицію Таїсія.

Як Таїсія Повалій живе у Росії (скриншот)

Окрім того, про фінансове становище Повалій висловлювався і продюсер Сергій Дворцов. Він говорив, що в неї справді можуть бути проблеми з коштами, оскільки наразі немає сильного попиту на її виступи у країні-агресорці.

"Її гонорари коливаються в районі 1 млн рублів за виступ. Чи є попит? Попит є, але він такий, середнячковий", - заявляв продюсер.

Також Дворцов зазначив, що, попри те що Повалій підтримала російську агресію проти України, перевезла до Росії матір та навіть вже отримала російське громадянство, вона все ще залишається "співачкою, яка має українське походження".

Паспорт країни-окупанта зрадниця отримала близько року тому. Ба більше, в мережі поширили фото зірки, де вона позувала із відповідним документом.

Співачка забула своє українське походження (фото: російські ЗМІ)

Коли Повалій вирішує висловитися на тему війни, то повторює добре відомі російські наративи про те, що "Росія прийшла рятувати Україну". До РФ артистка подалася у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, а згодом перевезла туди й свою матір, хоча та нібито не хотіла цього.

Днями стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України конфіскував майно зрадниці. У списку конфіскованого - автомобіль BMW, нерухомість, а також права на деякі пісні виконавиці.

Син співачки Денис поспішив швидко відреагувати на цю новину та у соцмережах заявив, що влада нашої країни "не там шукає корупціонерів". Детальніше про це - читайте тут.