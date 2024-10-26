Дом в кредите: как в РФ живет предательница Повалий, оставшаяся без имущества в Украине

Жизнь предательницы Повалий в России

Оказывается, певица украинского происхождения взяла кредит на жилье, который в ближайшие годы будет выплачивать. В комментарии российским журналистам артистка рассказала, что купила недвижимость, и полной суммы для такой покупки у нее не было, а потому пришлось брать кредит.

Она отметила, что долг будет выплачиваться еще несколько лет. Кроме того, добавила, что в доме еще нет ремонта. Потому, вероятно, Повалий пока не живет в приобретенной недвижимости.

"Он без ремонта, он в кредите. Когда выплачу, будет мой, меньше 10 лет (нужно выплачивать, - прим. ред.)", - объяснила свою позицию Таисия.

Как Таисия Повалий живет в России (скриншот)

Кроме того, о финансовом положении Повалий высказывался и продюсер Сергей Дворцов. Он говорил, что у нее действительно могут быть проблемы со деньгами, поскольку сейчас нет сильного спроса на ее выступления в стране-агрессоре.

"Ее гонорары колеблются в районе 1 млн рублей за выступление. Есть ли спрос? Спрос есть, но он такой, среднячковый", - заявлял продюсер.

Также Дворцов отметил, что, несмотря на то, что Повалий поддержала российскую агрессию против Украины, перевезла в Россию мать и даже уже получила российское гражданство, она все еще остается "певицей, у которой есть украинское происхождение".

Паспорт страны-оккупанта предательница получила около года назад. Более того, в сети распространили фото звезды, где она позировала с соответствующим документом.

Певица забыла свое украинское происхождение (фото: российские СМИ)

Когда Повалий и решает высказаться на тему войны, то повторяет хорошо известные российские нарративы о том, что "Россия пришла спасать Украину". В РФ артистка отправилась в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, а впоследствии перевезла туда и свою мать, хотя и вроде бы не хотела этого.

На днях стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество изменницы. В списке конфискованного - автомобиль BMW, недвижимость, а также права на некоторые песни исполнительницы.

Сын певицы Денис поспешил быстро отреагировать на эту новость и в соцсетях заявил, что власти нашей страны "не там ищут коррупционеров". Подробнее об этом – читайте здесь.