Магнитные бури в мае 2022: головы будут болеть почти каждую неделю
Магнитные бури в конце весны будут частыми и порой затяжными. Часть таких магнитных колебаний будет сильная, а часть – незначительная. Однако ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди на планете.
Когда ученые прогнозируют магнитные бури в мае – читайте в материале ниже.
По данным специалистов Space Weather, магнитная буря G1 (красный уровень) ожидается 2-3 мая. Она связана со вспышкой класса М4, которая произошла на Солнце еще 29 апреля. Такая буря приводит к головным болям, может вызвать ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний.
График магнитных бурь на май
7-8 мая – буря средней интенсивности
14 мая – короткая магнитная буря
17-18 мая – буря средней интенсивности
20-21 мая – буря красного уровня
26-27 мая – буря средней интенсивности
Как человек может отреагировать на магнитные бури
У людей с чувствительностью к геомагнитной обстановке симптомы могут быть ярко выражены. У людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь – здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.
Чаще всего на магнитные бури реагируют люди с хроническими заболеваниями и пожилые.
Основные симптомы
- Головная боль, головокружение
- Тошнота, отсутствие аппетита, боль в животе
- Слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания
- Агрессия, раздражительность, апатия
- Повышенное артериальное давление, боли в сердце, учащенное сердцебиение
- Обострение хронических заболеваний
- Ломота в костях, боли в местах бывших переломов
Как минимизировать негативное воздействие магнитных бурь
- Старайтесь полноценно высыпаться в такие дни (7-9 часов) и придерживаться режима дня
- Больше гуляйте на свежем воздухе, совершайте пешие прогулки
- Откажитесь от вредной пищи, тяжелой, соленой и острой. Снизьте количество кофе, сигарет, алкоголя и энергетиков.
- Пейте много воды, травяного чая
- Принимайте утром контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну
- Не ввязывайтесь в конфликты, снизьте физические и психологические нагрузки
- Занятия в спортзале замените на бассейн
- Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
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