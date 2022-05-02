Магнитные бури в мае 2022: головы будут болеть почти каждую неделю

Магнитные бури в конце весны будут частыми и порой затяжными. Часть таких магнитных колебаний будет сильная, а часть – незначительная. Однако ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди на планете.

Когда ученые прогнозируют магнитные бури в мае – читайте в материале ниже.

По данным специалистов Space Weather, магнитная буря G1 (красный уровень) ожидается 2-3 мая. Она связана со вспышкой класса М4, которая произошла на Солнце еще 29 апреля. Такая буря приводит к головным болям, может вызвать ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний.

График магнитных бурь на май

7-8 мая – буря средней интенсивности

14 мая – короткая магнитная буря

17-18 мая – буря средней интенсивности

20-21 мая – буря красного уровня

26-27 мая – буря средней интенсивности

Как человек может отреагировать на магнитные бури

У людей с чувствительностью к геомагнитной обстановке симптомы могут быть ярко выражены. У людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь – здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Чаще всего на магнитные бури реагируют люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

Основные симптомы

Головная боль, головокружение

Тошнота, отсутствие аппетита, боль в животе

Слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания

Агрессия, раздражительность, апатия

Повышенное артериальное давление, боли в сердце, учащенное сердцебиение

Обострение хронических заболеваний

Ломота в костях, боли в местах бывших переломов

Как минимизировать негативное воздействие магнитных бурь