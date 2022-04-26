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Какой будет погода в мае: прогноз Укргидрометцентра

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Украина, Вторник 26 апреля 2022 09:46
Какой будет погода в мае: прогноз Укргидрометцентра Фото: в мае будет теплее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В мае 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 15-18 градусов тепла (в Карпатах 11-14 градусов), что на 1-1,5 градусов выше нормы. На северо-западе и северо-востоке Украины - близко к норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах 102-128 мм), что в пределах месячной нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 0-6 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке до 7-10 градусов мороза, на побережье морей 1-3 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 30-37 градусов тепла, в Одесской, Луганской областях и в Крыму до 38-39 градусов, в Карпатах и горах Крыма 26-29 градусов.

Средняя месячная количество осадков составляет 22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма 62-81 мм, в Карпатском регионе до 85-148 мм.

По данным синоптиков, устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй декаде, на Закарпатье и юге Украины - в первой декаде мая.

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