Будет много солнца и синего неба: синоптик озвучила прогноз погоды

Погода в Украине 7 мая, в субботу, будет по-весеннему теплой и комфортной. Максимальная температура воздуха достигнет +22 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Какой будет погода 7 мая

7 мая максимальная температура воздуха днем ​​поднимется от +15 до +22 градусов. Ночью будет прохладно на Востоке, Центре и Севере, от+3 до +7 градусов. На Юге и Западе в ночные часы уже теплее от +6 до +11 градусов.

"7 мая в Украине ожидается много солнца и голубого неба с белыми облачками, будет сухо", - уточнила эксперт.

Где пройдут дожди

Осадки возможны лишь в западных областях, там пройдут кратковременные дожди с грозами. Вечером небольшой дождь может достичь Житомирской области. Отмечается, что влажная облачность распространится на Киевскую Черниговскую, часть центральных областей, однако без серьезных осадков - лишь облачность.

Диденко сообщила, что ветер в Украине завтра будет юго-восточный, небольшой или умеренный.

Погода 7 мая в Киеве

В Киеве суббота предполагается теплой. Существенные осадки не ожидаются, однако днем ​​увеличится облачность, которая придет с запада.

Температура воздуха в столице ночью от +5 до +8, днем ​​от +17 до +19 градусов.

8-9 мая Украину будет пересекать атмосферный фронт, сопровождаемый периодическими грозовыми дождями.