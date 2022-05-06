Будет много солнца и синего неба: синоптик озвучила прогноз погоды
Погода в Украине 7 мая, в субботу, будет по-весеннему теплой и комфортной. Максимальная температура воздуха достигнет +22 градусов тепла.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Какой будет погода 7 мая
7 мая максимальная температура воздуха днем поднимется от +15 до +22 градусов. Ночью будет прохладно на Востоке, Центре и Севере, от+3 до +7 градусов. На Юге и Западе в ночные часы уже теплее от +6 до +11 градусов.
"7 мая в Украине ожидается много солнца и голубого неба с белыми облачками, будет сухо", - уточнила эксперт.
Где пройдут дожди
Осадки возможны лишь в западных областях, там пройдут кратковременные дожди с грозами. Вечером небольшой дождь может достичь Житомирской области. Отмечается, что влажная облачность распространится на Киевскую Черниговскую, часть центральных областей, однако без серьезных осадков - лишь облачность.
Диденко сообщила, что ветер в Украине завтра будет юго-восточный, небольшой или умеренный.
Погода 7 мая в Киеве
В Киеве суббота предполагается теплой. Существенные осадки не ожидаются, однако днем увеличится облачность, которая придет с запада.
Температура воздуха в столице ночью от +5 до +8, днем от +17 до +19 градусов.
8-9 мая Украину будет пересекать атмосферный фронт, сопровождаемый периодическими грозовыми дождями.
Ранее мы писали, какие погодные изменения нас ждут в ближайшие дни.
Также в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на последний месяц весны.
Кстати, синоптики предупредили о погодных сюрпризах в Украине.