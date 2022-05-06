Буде багато сонця і синього неба: синоптик озвучила прогноз погоди
Погода в Україні 7 травня, в суботу, буде по-весняному теплою і комфортною. Максимальна температура повітря досягне +22 градусів тепла.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.
Якою буде погода 7 травня
7 травня максимальна температура повітря вдень підніметься від +15 до +22 градусів. Вночі буде прохолодно на Сході, центрі та Півночі, від+3 до +7 градусів. На півдні та заході в нічні години вже тепліше від+6 до +11 градусів.
"7 травня в Україні очікується багато сонця і блакитного неба з білими хмарками, буде сухо", - уточнила експерт.
Де пройдуть дощі
Опади можливі лише в західних областях, там пройдуть короткочасні дощі з грозами. Увечері невеликий дощ може досягти Житомирської області. Зазначається, що волога хмарність пошириться на Київську Чернігівську, частину центральних областей, однак без серйозних опадів - лише хмарність.
Діденко повідомила, що вітер в Україні завтра буде південно-східний, невеликий або помірний.
Погода 7 травня в Києві
У Києві субота передбачається теплою. Істотні опади не очікуються, проте вдень збільшиться хмарність, яка прийде із заходу.
Температура повітря в столиці вночі від +5 до +8, вдень від +17 до +19 градусів.
8-9 травня Україну перетинатиме атмосферний фронт, який буде супроводжений періодичними грозовими дощами.
Раніше ми писали, які погодні зміни нас чекають найближчими днями.
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