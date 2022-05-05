Контраст от -3 до +23 градусов: синоптики предупредили о погодных сюрпризах
Погода в Украине будет контрастной в пятницу 6 мая - от ночных заморозков на значительной части страны до +23 тепла в некоторых областях.
Что будет с погодой в стране дальше - читайте ниже в материале Styler.
"6 мая ночью в Украине, кроме запада и побережья морей, на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в Украинском гидрометцентре.
Что будет с погодой 6 мая
По данным синоптика Наталки Диденко, теплее всего будет 6 мая на западе, +17+23 градуса.
Самой холодной предполагается ближайшая ночь на северо-востоке Украины - Сумщина, Полтавщина, Харьковщина, здесь местами заморозки.
Холодной будет ближайшая ночь в большинстве областей, +1+7 градусов. А вот на Западе и юге температура выше, +4+10 градусов.
В течение дня в Украине будет преобладать теплая погода, столбики термометров поднимутся до +14+19 градусов, в западных областях +17+23 градуса.
Ветер завтра с юго-востока и Востока, будет умеренным, в Приазовье (Донетчина, Запорожье, Херсонщина) - порой до сильного.
Периодические дожди и грозы ожидаются только в западной части Украины (кроме, Хмельницкой и Тернопольской областей).
Прогноз для Киева
В Киеве пятница будет солнечной, дождей не предвидится. Ночь прохладная, +4+7 градусов, днем +15+18 градусов.
Смотрите карту Укргидрометцентра с прогнозом на 6 мая:
Что будет с погодой дальше
Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни погоду Украины в значительной степени будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей существенные осадки маловероятны.
8 и 9 мая через Украину будет проходить атмосферный фронт - дождей станет больше.