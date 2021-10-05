Вот что будет, если интернет полностью исчезнет во всем мире (видео)

Транспортный коллапс

Если бы интернет пропал, то начался бы транспортный коллапс, поскольку вся организация дорожного движения базируется уже некоторое время на интернете. Общественный транспорт, скорей всего, придется полностью остановить, а авиатранспорт останется на земле.

Пробелы в знаниях

Современные люди большинство знаний черпают из интернета. Если нам надо что-нибудь узнать о каком-то событии, посмотреть последние свежие новости, проверить как пишется то или иное слово, посмотреть рецепт блюда и т.д., мы сразу используем интернет.

Коммуникация

Без интернета люди не смогут общаться привычным им образом. При этом больше всего пострадает поколение, которое выросло на службах мгновенного обмена сообщениями. Никаких мессенджеров, СМС, электронной почты и видеозвонков.

Потеря денег

Без интернета не будут работать биржи и целые банковские системы. Мы даже не сможем снять деньги из банкомата. Банкам придется бороться с гигантскими очередями желающих получить хоть что-то, но так как все базы данных связаны с интернетом никто не получит ни копейки.

Продовольственное снабжение

Большинство поставщиков продуктов питания работают с помощью интернета. Заказы и доставки производятся моментально. Но при отсутствии интернета большие супермаркеты первое время будут просто пустовать.

Политический кризис

Не только банки, но и все административные организации будут предоставлены сами себе. Особенно полиция будет сильно нуждаться в своих базах данных. Это может привести к большим беспорядкам.

Всемирная паника

Люди начнут паниковать, могут произойти массовые протесты, которые будут вряд ли мирными. На помощь в таком случае может прийти только армия со своей личной связью.

Что будет, если интернет полностью исчезнет во всем мире (видео: YouTube)