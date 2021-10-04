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Уступил место в списке самых богатых людей: Цукерберг потерял миллиарды из-за сбоя в Facebook

Новина українською →
США , Понедельник 04 октября 2021 22:13
Уступил место в списке самых богатых людей: Цукерберг потерял миллиарды из-за сбоя в Facebook Фото: Цукерберг потерял миллионы из-за сбоя в Facebook (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Разработчик и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг лишь за несколько часов потерял почти 7 млрд долларов из-за глобального сбоя соцсетей и мессенджеров. Также он опустился в рейтинге самых богатых людей в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yahoo!.

Сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram привели к падению акций IT-гиганта почти на 5%. В результате этого, финансовое положение Цукерберга упало до 120,9 млрд долларов. Только за несколько часов предприниматель потерял 7 млрд долларов.

В частности, согласно рейтингу Bloomberg, Цукерберг опустился на 5 позицию в списке самых богатых людей в мире, пропустив вперед основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Начиная с 13 сентября, Цукерберг в целом потерял почти 19 млрд долларов.

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Марк Цукерберг Facebook
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