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Facebook и Instagram не работают: в соцсетях и онлайн-сервисах произошел глобальный сбой

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Понедельник 04 октября 2021 20:56
Facebook и Instagram не работают: в соцсетях и онлайн-сервисах произошел глобальный сбой Коллаж РБК-Украина: в соцсетях и онлайн-сервисах произошел глобальный сбой
Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 4 октября, украинские пользователи столкнулись с проблемой, которая связана с работой популярных соцсетей и онлайн-сервисов. Оказалось, что произошел глобальный сбой, который затронул не только Украину, но и США, Европу и другие страны.

Сотни тысяч людей сообщили о проблемах с приложениями социальных сетей на сайте DownDetector.

Сайты Facebook и Instagram на копьютерах не открываются, а в мобильных приложениях не обновляются ленты, и пользователи не могут отправить сообщения.

Сообщения в WhatsApp также не доходят до получателей, а отправленные тексты отображаются со значком часов рядом с ними, что указывает на то, что они не были отправлены.

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства", - заявил руководитель отдела коммуникаций Facebook Энди Стоун в Twitter.

Facebook пока не сообщает, что может быть причиной проблемы, или, когда эти сайты, в том числе Messenger и WhatsApp, снова будут работать.

Известно, что проблемы испытывают также пользователи виртуальной реальности Oculus. Они не могут загружать игры, которые они уже установили.

Также пользователи Netflix жалуются на проблемы с загрузкой видео. Множество пользователей игровой платформы Steam сообщают, что они не могут подключится к серверу. Те же проблемы испытывают и пользователи PlayStation Network.

Что стало причиной сбоя

Журналист Independent Брайан Кребс заявил, что записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации.

Реакция сети

В Twitter начали постить мэмы и говорят, что теперь он снова стал популярной соцсетью.

Facebook и Instagram не работают: в соцсетях и онлайн-сервисах произошел глобальный сбойFacebook и Instagram не работают: в соцсетях и онлайн-сервисах произошел глобальный сбой

Скриншоты

Напомним, "копы" грубо положили на асфальт скандального блогера Волошина.

Мы также писали о том, что украинка вакцинировалась во время беременности и произвела настоящий фурор своим постом в Facebook.

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