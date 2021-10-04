ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Facebook переживает самый серьезный сбой с 2008 года

Новина українською →
Понедельник 04 октября 2021 23:26
Facebook переживает самый серьезный сбой с 2008 года Фото: сегодняшний сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодняшний сбой в работе Facebook стал самым серьезным с 2008 года. Тогда соцсеть отключилась из-за ошибки примерно на сутки, но тогда у сервиса было всего 80 млн пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

В результате глобального сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp не работают более четырех часов. Все три платформы стали недоступны около 19:00 по киевскому времени. В настоящее время число пользователей соцсети насчитывает около 3 млрд человек.

Масштаб проблем сервисов и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был недоступен для 80 миллионов пользователей около суток".

В 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа. Тогда Facebook обвинила в этом изменение конфигурации сервера.

Напомним, со списком соцсетей и ресурсов, которые перестали работать, можно ознакомиться на РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook Instagram
NEWS
Соцсети не работают. Кто попал под глобальный сбой (полный список)
Соцсети не работают. Кто попал под глобальный сбой (полный список)
DAILY
Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров