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Будет холоднее, чем зимой: какие области пострадают от морозов (карта)

STYLERЖизнь    15.03.2020 - 19:53
Будет холоднее, чем зимой: какие области пострадают от морозов (карта)
Заморозки в Украине весной (коллаж: РБК-Украина)

От морозов в Украине 16 марта пострадают почти все области

Погода в Украине на 16 марта будет прохладной днем и морозной ночью. Синоптики уточняют, что "минуса" могут достичь критических отметок и чувствоваться ниже, чем показывают термометры из-за высокой влажности и сильного ветра.

Днем погода будет теплой и солнечной. В западных областях уровень тепла будет доходить до +8… +12 градусов. Немного прохладнее на севере, в центре и на юге Украины, где столбики термометров опустятся до +5… +8 градусов. Холоднее всего будет на востоке страны, где температура воздуха будет колебаться от +3 до +6 градусов в среднем.

Как сообщили синоптики, морозы в ночное время в Украине достигнут отметок в -7 градусов. В среднем морозы по стране будут удерживаться на уровне -4… -6 градусов. В Закарпатской и некоторых приморских регионах немного теплее – от -2 до -5 градусов.

При этом в течение дня ожидаются порывы ветра до 10 м/с. Небо над Украиной будет ясным с переменной облачностью. Осадков 16 марта не ожидается.

Будет холоднее, чем зимой: какие области пострадают от морозов (карта)

Погода в Украине на 16 марта (meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее в Карпатах выпало свыше метра снега.

Ранее мы писали, когда наступит день весеннего равноденствия в 2020 году.

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