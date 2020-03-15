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День весеннего равноденствия в 2020 году: когда наступит и все приметы

STYLERЖизнь    15.03.2020 - 11:09
День весеннего равноденствия в 2020 году: когда наступит и все приметы
День весеннего равноденствия 2020 (фото: pixabay.com)

В День весеннего равноденствия нужно настроиться на позитив и привлечь удачу на целый год

День весеннего равноденствия в 2020 году наступит в пятницу, 20 марта, в 5 часов 50 минут по киевскому времени. И хотя в большинстве источников указывается постоянная дата 21 марта, из-за различия между календарным и астрономическим годом, эта дата смещается постоянно на несколько часов. В этом году произошло смещение из-за того, что 2020 год – високосный.

День весеннего равноденствия

Считается, что в этот день погода окончательно поворачивает в сторону тепла и заканчивается процесс восстановления светового дня, который начинается в декабре. День становится равным ночи. Также это период, когда Солнце в своем движении переваливает за экватор с южной стороны планеты на северную, пишет издание "Сегодня".

Северное полушарие Земли начинает сильнее прогреваться, светлая часть суток увеличивается, и темное – сокращается. В этот день Солнце переходит в знак Овна, а это значит, что начинается астрологическая весна.

В некоторых странах в этот день празднуют начало нового года – это Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан

Приметы в День весеннего равноденствия

Если в этот день на Землю ляжет мороз – то холода продлятся еще 40 дней

Если птицы прилетели в День весеннего равноденствия – стоит ожидать хороший урожай пшеницы.

День весеннего равноденствия стоит провести легко и весело – это сулит удачный год.

Все загаданные желания в этот день сбываются, а сны – вещие.

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия

В этот день стоит исключить все негативные мысли и не думать о неприятностях. Конфликтов стоит избегать, так как этот день имеет сильную энергетику и, если ее направить в отрицательное русло – она может стать разрушительной.

Нужно исключить любые обиды в этот день, а с окружающими общаться дружелюбно и позитивно.

Не стоит в этот день выходить на улицу без фонарика или свечи, так как вечером может быть шабаш нечистых сил и только свет может защитить.

В День весеннего равноденствия нельзя сажать вербу.

Нельзя спорить с манипуляторами, ссориться или проводить этот день в апатии и депрессии.

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