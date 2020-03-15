В Карпатах выпало свыше метра снега

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кое-где высота снега в Карпатах достигает 130 см

По состоянию на воскресенье, 15 марта, высота снежного покрова в Карпатах местами превышает метр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на 8 утра на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 31-130 сантиметров. Температура воздуха достигает 11,4 градусов, ветер восточный 3-4 м/с. Снег свежий, хорошо закреплен.

Также более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 121 сантиметр. Температура воздуха -13,2 градусов.

На снеголавинной станции Плай высота снежного покрова составляет 25-38 см, снег свежий, пылеобразный, очень хорошо закреплен и стабилен. Температура воздуха составляет -11,7 градуса.

Напомним, погода в Украине сегодня, 15 марта, будет солнечной, однако ожидается существенное похолодание на всей территории страны.

Как писало РБК-Украина, 14 марта в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение. Днем почти во всех областях были порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В Киеве порывистый ветер, силой 15-18 метров в секунду, а в Киевской области порывы достигали 20 м/с.

Добавим также, в Карпатах сохранялась снеголавинная опасность из-за оттепели. В частности, в горах Закарпатской области 14 марта был объявлен 3 уровень опасности схода лавин.