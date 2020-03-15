Буде холодніше, ніж взимку: які області постраждають від морозів (карта)

Заморозки в Україні навесні (колаж: РБК-Україна)

Від морозів в Україні 16 березня постраждають майже всі області

Погода в Україні на 16 березня буде прохолодною вдень і морозною вночі. Синоптики уточнюють, що "мінуса" можуть досягти критичних позначок і відчуватися нижче, ніж показують термометри через високу вологість та сильний вітер.

Вдень погода буде теплою і сонячною. У західних областях рівень тепла буде доходити до +8... +12 градусів. Трохи прохолодніше на півночі, в центрі та на півдні України, де стовпчики термометрів опустяться до +5... +8 градусів. Найхолодніше буде на сході країни, де температура повітря коливатиметься від +3 до +6 градусів в середньому.

Як повідомили синоптики, морози в нічний час в Україні досягнуто відміток -7 градусів. У середньому морози по країні будуть утримуватися на рівні -4... -6 градусів. У Закарпатській та деяких приморських регіонах трохи тепліше – від -2 до -5 градусів.

При цьому протягом дня очікуються пориви вітру до 10 м/с. Небо над Україною буде ясним з мінливою хмарністю. Опадів 16 березня не очікується.

Погода в Україні на 16 березня (meteo.gov.ua)

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