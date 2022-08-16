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"Русский мир", замена писателей и война: как изменится школьная программа в Украине с 1 сентября

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Вторник 16 августа 2022 16:35
"Русский мир", замена писателей и война: как изменится школьная программа в Украине с 1 сентября Фото: В Украине с 1 сентября изменят школьную программу (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Министерстве образования и науки Украины опубликовали окончательные изменения в школьной программе. Нововведения были внесены из-за полномасштабного вторжения России в Украину и военной агрессии.

Было добавлено понятие "рашизм", удалены русские писатели и добавлена программа по обучению навыков поведения в условиях военного времени.

Документ об изменениях опубликовали на официальном сайте МОН.

История

В обновленной программе для школьников теперь будут изучать СССР как державу имперского типа. В контексте уроков истории будет теперь тщательно изучаться не только инструменты насилия, которые были использованы в XX веке против украинцев, но инструменты сопротивления врагу.

Отдельным блоком теперь будет изучаться российско-украинская война, которая началась в 2014 году. Школьникам теперь будут объяснять о геноцидных действиях политического руководства и российского войска в отношении украинцев.

Обновлен перечень терминов и детям теперь будут объяснять такие понятия, как "русский мир", "рашизм", "коллаборационизм", "присвоение суверенитета", а вместо "политики русификации" будет использоваться термин "політика російщення".

Основы здоровья и защита Украины

В новой программе будет усилена военно-патриотическая составляющая. Школьникам будет добавлена информация о современной российско-украинской войне, ее героях и опыт ведения боевых действий.

Также расширены и дополнены темы разделов по огневой подготовке, медицинской помощи и гражданской защите.

В программе "Основы здоровья" добавлены уроки, где будут подавать информацию, связанную с рисками военного времени: как работает система оповещения населения, как действовать при воздушной тревоге, обстрелах и так далее.

Литература и язык

Из школьной программы по "Зарубежной литературе" убрали практически всех русских и белорусских авторов. Оставили только те произведения, которые написали писатели, чье творчество связано с Украиной.

Это Н. Гоголь, В. Короленко, М. Булгаков "Собачье сердце" - произведения будут изучаться по выбору учителя и учеников.

В списке литературы для внеклассного чтения оставлены (на выбор преподавателя) Ильф и Петров "12 стульев" и А. Кузнецов "Бабий Яр". В перечне литературы также остался крымскотатарский писатель Т. Халилов.

Вместе российских писателей школьники будут изучать творчество Жана де Лафонтена, О. Генри, Анны Гавальды, У. Старка, Джона Бойна, Э. Шмитта, Йозефа Рота, А. Гранах.

В блоке изучения шедевров мировой лирики российские поэты заменены на иностранных. Русский язык из перечня рекомендованных для использования в образовательном процессе изъят.

Кстати, ранее мы писали о том, как будут учиться дети в школах Украины - офлайн или онлайн.

А еще рассказывали о том, что в школьные укрытия теперь проведут интернет.

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