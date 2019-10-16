Украинцев ждет сюрприз с ценами на газ: что известно

Цена на газ упадет (РБК-Украина)

В Украине снизится цена на газ для потребителя

Цена на газ в Украине снизится уже в конце октября и стоимость голубого топлива будет меньше на 4,9% по сравнению с сентябрем 2019 года. Сейчас стоимость тысячи кубометров газа стоит 4 272,76 гривны (без учета налогов).

С апреля 2019 года цена на газ для потребностей населения и других защищенных потребителей снижена на 32%, информируют в пресс-службе "Нафтогаза". Это произошло потому, что Кабинет министров принял постановление, которое будет действовать до конца 2019 года.

В октябре потребители заплатят за газ по более низкой и демократической цене. При этом весь приобретенный газовый запас будет сохранен на зимние месяцы, когда планируется увеличение регулируемой цены.

Украинцы будут оплачивать газ по новой формуле (фото: РБК-Украина)

Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, то ему вернут остаток средств. Кроме того, у потребителя есть возможность рассчитаться за газ за счет уменьшения своего газового запаса.

Кстати, по состоянию на октябрь бытовые потребители используют всего лишь 7% от общего объема своего отбора газа за отопительный сезон.