Будемо звертатися в прокуратуру: В'ятрович пригрозив Кернесу

В'ятрович пригрозив Кернесу (Колаж РБК-Україна)

Володимир В'ятрович пояснив, чому перейменування проспекту порушує закон

Керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович попередив мера Харкова Геннадія Кернеса, що перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова – порушення закону. Про це В'ятрович написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Володимир В'ятрович зазначив, що перейменування проспекту Петра Григоренка в честь Георгія Жукова – це порушення закону і якщо мер Харкова зважиться на такий крок, то Український інститут національної пам'яті змушений буде звернутися в прокуратуру.

"У разі вчинення Харківською міською радою або будь-якими посадовими особами органів місцевого самоврядування Харкова дій або прийняття рішень про присвоєння імені Георгія Жукова будь-яким об'єктам права власності (об'єктів топоніміки) Харкова Український інститут національної пам'яті буде звертатися до Генеральної прокуратури України про визнання відповідних дій неправомірними та скасування відповідних рішень у порядку та притягнення винних осіб до відповідальності", - попередив Володимир В'ятрович.

Володимир В'ятрович пригрозив Кернесу прокуратурою (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Він пояснив, що перейменування проспекту в честь Жукова суперечить закону про декомунізацію та порушення цього закону карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

"Можливе присвоєння будь-якого об'єкта права власності (об'єкта топоніміки) в м. Харкові імені Георгія Жукова буде суперечити вимогам частини шостої статті 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", - зазначив В'ятрович.

Скріншот поста (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

На сайті Харківської міської ради зареєстрували петицію про повернення проспекту Петра Григоренка імені Жукова. Мер Харкова Геннадій Кернес написав на своїй сторінці в Facebook, що якщо ця петиція збере необхідні п'ять тисяч підписів, то він зробить все можливе, щоб перейменування відбулося. На даний момент петиція зібрала необхідну кількість підписів.

Скріншот поста (facebook.com/gennadykernes)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що В'ятрович прокоментував дату інавгурації Зеленського.

А також розповідали про те, що В'ятрович заявив про продовження декомунізації.