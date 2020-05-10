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Будем два года ездить в масках: вирусолог высказалась о запуске метро в Украине

STYLERЖизнь    10.05.2020 - 08:08
Будем два года ездить в масках: вирусолог высказалась о запуске метро в Украине
Карантин в Украине и работа метро (коллаж РБК-Украина)

Врач оценила возможность возобновления работы метро в условиях епидемии коронавируса

Карантин в Украине из-за коронавируса заканчивается 22 мая, но постепенное снятие ограничений стартует с 11-го. При этом восстанавливать полноценную работу общественного транспорта, в частности метро, не спешат. Согласно плану правительства, это может произойти лишь на четвертом этапе выхода из карантина, когда ситуация с COVID-19 будет полностью контролируемой.

В то же время в Мининфраструктуры отмечают, что транспорт будет осуществлять перевозки в условиях новой реальности: с масками, температурным скринингом, дезинфекциями.

Власти Киева и Днепра не настаивают на скорейшем запуске подземки, но в Харькове придерживаются иной точки зрения - мэр города недавно объявил, что Харьковский метрополитен поедет 12 мая.

По мнению медиков, метро действительно можно "разбудить" от карантинной спячки (с 17 марта), но прогнозировать последствия в условиях эпидемии - крайне сложно.

Врач-вирусолог столичного "Института эпидемиологии и вирусных болезней им. Л.В. Громашевского" Алла Мироненко в эфире "Украина 24" заявила, что страна готова к возобновлению работы подземки, но маски в общественном транспорте нужно будет носить еще 2 года.

Сложность заключается в том, что определить пик COVID-19 в Украине будет возможно уже постфактум: когда эпидемия закончится, то есть ретроспективно.

"Когда она во время роста, то непонятно - она ​​прекращена, стабилизируется или пойдет на спад. В условиях карантина может острого пика и не быть, но в карантине вечно нельзя жить", - подчеркнула вирусолог.

Медик заявила, что украинцам вероятно придется еще два года носить маски в местах общего пользования: "ездить в масках и думать о своих руках, пока у нас не будет прослойки с иммунитетом".

"Это не значит, что нельзя запускать метро, ​​но нужно, чтобы следили за соблюдением мер безопасности ", - резюмировала врач.

Ранее мы писали, что метро в Киеве будут запускать в два этапа. Причем источники говорят, что первый наступит уже очень скоро. Метрополитен на первом этапе будет работать лишь по спецперевозкам.

Теги Новости Украины Киевметрокарантин
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