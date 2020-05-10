ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Будемо два роки їздити в масках: вірусолог висловилася про запуск метро в Україні

STYLERЖиття    10.05.2020 - 08:08
Будемо два роки їздити в масках: вірусолог висловилася про запуск метро в Україні
Карантин в Україні та робота метро (колаж РБК-Україна)

Лікар оцінила можливість відновлення роботи метро в умовах епідемії коронавірусу

Карантин в Україні через коронавірус закінчується 22 травня, але поступове зняття обмежень стартує з 11-го. При цьому відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, зокрема метро, не поспішають. Згідно з планом уряду, це може відбутися лише на четвертому етапі виходу з карантину, коли ситуація з COVID-19 буде повністю контрольованою.

Водночас у Мінінфраструктури зауважують, що транспорт здійснюватиме перевезення в умовах нової реальності: з масками, температурним скринінгом, дезінфекціями.

Влада Києва і Дніпра не наполягає на якнайшвидшому запуску підземки, але в Харкові дотримуються іншої точки зору - мер міста нещодавно оголосив, що Харківський метрополітен поїде 12 травня.

На думку медиків, метро дійсно можна "розбудити" від карантинної сплячки (з 17 березня), але прогнозувати наслідки в умовах епідемії - вкрай складно.

Лікар-вірусолог столичного "Інституту епідеміології та вірусних хвороб. Л.В. Громашевського" Алла Мироненко в ефірі "Україна 24" заявила, що країна готова до відновлення роботи підземки, але маски в громадському транспорті потрібно буде носити ще 2 роки.

Складність полягає в тому, що визначити пік COVID-19 в Україні буде можливо вже постфактум: коли епідемія закінчиться, тобто ретроспективно.

"Коли вона під час росту, то незрозуміло - вона припинена, стабілізується чи піде на спад. В умовах карантину може гострого піку і не бути, але в карантині не можна вічно жити", - наголосила вірусолог.

Медик заявила, що українцям ймовірно доведеться ще два роки носити маски в місцях загального користування: "їздити в масках і думати про своїх руках, доки в нас не буде прошарку з імунітетом".

"Це не означає, що не можна запускати метро, але потрібно, щоб стежили за дотриманням заходів безпеки ", - резюмувала лікар.

Раніше ми писали, що метро в Києві будуть запускати у два етапи. Причому джерела кажуть, що перший настане вже дуже скоро. Метрополітен на першому етапі буде працювати лише за спецперевезеннями.

Теги Новини України Київметрокарантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся