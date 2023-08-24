Буде працювати багато років: як обрати надійний телефон в магазині

У магазині можна знайти великий вибір мобільних телефонів. Варто знати, як обрати якісний смартфон, який буде радувати не один рік.

Про це пише Itechua .

Які існують класи телефонів

Бюджетні

Вони відрізняються низькою ціною. Такі смартфони мають не найсильніше "залізо". Можна знайти бюджетну модель з дуже непоганими характеристиками.

Однак у таких телефонів основна увага зроблена на чомусь конкретному (камера, процесор), а інші параметри занижені.

Середній клас

Це стабільні непогані смартфони за ціною від 150 доларів. Такі моделі відрізняються непоганими характеристиками, а також працюють стабільно досить тривалий час.

Високий клас

Такі моделі мають найкращі параметри на момент випуску. У таких смартфонів велику кількість уваги приділено дизайну і функціоналу.

Розміри телефону

Вибір діагоналі екрана залежить від потреб користувача. Що більше людина проводить часу за переглядом смартфона, то більшим повинен бути екран.

Для любителів електронних книг або перегляду відео ідеальним буде екран від 5 дюймів.

Зараз все частіше випускають смартфони з безрамковим дисплеєм, що робить розмір телефону практично ідентичним його екрану.

Одна сім-карта чи дві

Зараз багато моделей випускаються з 2 сім-картами і дають змогу користувачам не носити з собою 2 телефони.

Однак наявність додаткового слота, навіть якщо в ньому немає гострої необхідності, може виявитися корисною надалі.

Камера

Зараз виробники приділяють велику увагу камерам смартфона. Деякі компанії встановлюють більш потужну фронтальну камеру - для любителів селфі.

Продуктивність

Продуктивність телефону залежить від процесора, який у ньому встановлений. Звертати увагу на цей аспект варто тим, хто вважає за краще встановлювати велику кількість різних додатків.

Однак, якщо смартфон використовується виключно для дзвінків, то низька продуктивність не буде сильно відчуватися.

Додамо, що смартфони, які зроблені з більш міцних матеріалів, здатні винести набагато більше навантаження і залишитися цілими навіть при падінні з висоти.