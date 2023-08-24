Будет работать много лет: как выбрать надежный телефон в магазине

В магазине можно найти огромный выбор мобильных телефонов. Стоит знать, как выбрать качественный смартфон, который будет радовать не один год.

Об этом пишет Itechua .

Какие существуют классы телефонов

Бюджетные

Они отличаются низкой ценой. Такие смартфоны имеют не самое сильное "железо". Можно найти бюджетную модель с очень хорошими характеристиками.

Однако у таких телефонов основное внимание сделано на чем-то конкретном (камера, процессор), а другие параметры занижены.

Средний класс

Это стабильные хорошие смартфоны по цене от 150 долларов. Такие модели отличаются хорошими чертами, также работают стабильно достаточно долгое время.

Высокий класс

Такие модели имеют самые лучшие параметры на момент выпуска. У таких смартфонов большое внимание уделено дизайну и функционалу.

Размеры телефона

Выбор диагонали экрана зависит от потребностей пользователя. Чем больше человек проводит времени за просмотром смартфона, тем больше должен быть экран.

Для любителей электронных книг или просмотра видео идеальным будет экран от 5 дюймов.

Сейчас все чаще выпускают смартфоны с безрамочным дисплеем, что делает размер телефона практически идентичным его экрану.

Одна сим-карта или две

Сейчас многие модели выпускаются с 2 сим-картами и позволяют пользователям не носить с собой 2 телефона.

Однако наличие дополнительного слота, даже если в нем нет острой необходимости, может оказаться полезным в дальнейшем.

Камера

Сейчас производители уделяют большое внимание камерам смартфона. Некоторые компании устанавливают более мощную фронтальную камеру - для любителей селфи.

Производительность

Производительность телефона зависит от установленного на нем процессоре. Обращать внимание на этот аспект следует тем, кто предпочитает устанавливать большое количество разных приложений.

Однако если смартфон используется исключительно для звонков, то низкая производительность не будет сильно ощущаться.

Добавим, что смартфоны, которые сделаны из более крепких материалов, способны вынести гораздо большую нагрузку и остаться целыми даже при падении с высоты.