Конфіскація авто на користь армії: що треба знати українцям

Після того, як президент Володимир Зеленський підписав Закон про мобілізацію , українців хвилює питання - як же ж вилучатимуть авто у громадян на потреби армії, адже ця норма передбачена у законі.

Про те, до чого треба бути готовим українцям, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Адвокатського бюро ⁣"Пані в законі⁣" у You Tube .

Що треба знати про конфіскацію авто на користь армії

⁣"Законопроект 10449 передбачає можливість конфіскувати на потреби ЗСУ авто у військовозобов'язаного, якщо на нього оформлено два транспортні засоби чи більше. Зараз дуже розповсюджене питання - якщо переоформити машину на дружину, то чи заберуть у такому випадку авто?⁣", - каже адвокат Марія Левченко.

За її словами, у законопроекті не прописано, що два авто рахуватиметься саме на родину.

⁣"А це означає, що якщо було два авто оформлено на чоловіка і він одне передає у власність дружини, то в такому випадку родина не зобов'язана віддавати одне авто на ЗСУ⁣", - говорить юрист.

Також Левченко наголосила, що поки немає інформації щодо процедури компенсації авто, оскільки Кабмін має ще розробити відповідний порядок.

Який транспорт у першу чергу вилучатимуть

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Обозревателю пояснив, які авто вилучатимуть та чи не є ця норма порушенням прав людини.

⁣"Якщо транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення існування людини або це єдиний у людини транспортний засіб, то він не може бути вилучений. Але якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені⁣", - заявив Веніславський.

При цьому він наголосив, що армія зацікавлена у специфічних авто: вантажних автомобілях, які годяться для перевезення боєприпасів, особового складу, спеціальної техніки, яка може працювати в умовах бездоріжжя.

Депутат пояснив, що у ТЦК та СП створюватимуться мобілізаційні замовлення на транспортні засоби, які можуть бути вилучені. Але разом із тим легкові автомобілі у такі списки не входять.

При цьому Веніславський зазначив, що норма про вилучення авто із компенсацією не порушує права громадян.

Нагадаємо, що закон набере чинності через місяць після підпису президента - 16 травня.