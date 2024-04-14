Чи правда, що електронні повістки розсилатимуть уже в квітні: відповідь юриста

В Україні активно обговорюють питання, чи правда те, що уже в квітні почнуть надсилати повістки в електронні кабінети. Приводом до цього стало підписання президентом Володимиром Зеленським законопроекту номер 10062. Але чи дійсно українців чекають такі зміни?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Адвокатського бюро "Пані в законі" у Telegram .

Чи правда, що електронні повістки відправлятимуть уже у квітні

"Законопроект 10062, який нещодавно підписав президент Володимир Зеленський, немає жодних умов щодо надсилання через електронний кабінет військовозобов'язаного електронної повістки. І з підписанням цього законопроекту не розпочинається процес розсилання електронних повісток, як це зазначають у деяких джерелах", - говорить адвокат Марія Левченко.

Вона пояснює, що у законопроекті номер 10062 описуються моменти, які будуть діяти з приводу формування реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Зокрема там розширено перелік даних, які будуть вноситися.

"І ще там є зміни щодо віку. Там зазначається, що усі громадяни віком від 18 до 60 років буде надходити до цього реєстру. Але знову ж таки, не треба цього боятися", - каже юрист.

Чи вноситимуть інформацію про жінок у цей реєстр

"Усі громадяни, які потрапляють у цей реєстр, віком від 18 до 60 років, і які не є військовозобов'язаними, призовникам чи резервістами, то їхні дані видалятимуться. Бо у нас закон діє ще з 2017 року. І у третій статті цього закону прописана процедура видалення усіх даних тих людей, які не мають стосунку до військовозобов'язаних або резервістів", - пояснює Левченко.

Що зміниться для українців після набуття чинності закону про мобілізацію

Нагадаємо, що 11 квітня Уряд ухвалив закон про мобілізацію. Втім, набере чинності він лише через місяць після того, як його підпише Володимир Зеленський.

Коли закон вступить у дію, то чоловікам віком від 25 до 60 років необхідно буде носити з собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК, прикордонної служби чи поліцейського.

Також військовозобов'язані повинні будуть протягом 60 днів оновити свої дані в ТЦК. А ще запрацює електронний кабінет і там можна буде оновлювати дистанційно свої дані.