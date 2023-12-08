Місто чекає колапс. Експерт спрогнозував, що буде з рухом у Києві після закриття метро

Як закриття метро вплине на рух у столиці

Станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" не працюватимуть упродовж шести місяців на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження починають діяти з 9 грудня, тобто вже від завтра.

Олександр Гречко відразу зазначає, що таке рішення однозначно негативно вплине на пересування киян і на затори.

"У людей немає іншої альтернативи. Метро - це найшвидший вид транспорту, який не стояв у заторах і був передбачуваним. Замість метро люди можуть сісти тільки на автомобілі, таксі, маршрутки та громадський транспорт", - каже експерт.

Тут важливо розуміти, що більша кількість авто на дорогах означає більше заторів там, де вони завжди утворювались, і там, де їх навіть ніколи не було.

А маршрутки та громадський транспорт можуть просто не впоратися з додатковим обсягом людей. Фахівець наголошує, що це понад 100 000 жителів столиці точно.

У КМДА обіцяють запустити маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської", які дублюватимуть рух метро. Олександр оцінює це як "слабкий варіант для перевезення".

"У наземного транспорту в кілька разів менша проїзна здатність. Тим паче, що в Києві катастрофічний дефіцит рухомого складу такого транспорту. Автобуси будуть забиті вщент", - прогнозує Гречко.

Він висловлює сподівання, що КМДА зробить окрему смугу для руху такого громадського транспорту, оскільки від заторів ніхто не застрахований.

"Тоді це справді буде колапс. Люди просто застрягатимуть в автобусах і не доїжджатимуть до пункту призначення, тому що на дорогу буде потрібно від однієї години", - пояснює експерт.

Водночас станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

У підсумку Олександр Гречко переконаний, що на жителів і гостей Києва чекає непростий транспортний період.

Через що метро закривають

Через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Тому зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро - це вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації.