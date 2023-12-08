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Город ждет коллапс. Эксперт спрогнозировал, что будет с движением в Киеве после закрытия метро

В Киеве закрывают 6 станций метро (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С 9 декабря в Киеве закрывают движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская" Это связано с ремонтными работами, которые продлятся шесть месяцев. В КГГА обещают запустить наземный транспорт с тем же маршрутом, чтобы облегчить нагрузку на дорогах.

РБК-Украина (проект Styler) расспросил транспортного эксперта Александра Гречко о том, как изменится дорожный трафик в Киеве за это время.

Как закрытие метро повлияет на движение в столице

Станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" не будут работать в течение шести месяцев на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения начинают действовать с 9 декабря, то есть уже с завтрашнего дня.

Александр Гречко сразу отмечает, что такое решение однозначно окажет негативное влияние на передвижение киевлян и на пробки.

"У людей нет другой альтернативы. Метро - это самый быстрый вид транспорта, который не стоял в пробках и был предсказуем. Вместо метро люди могут сесть только на автомобили, такси, маршрутки и общественный транспорт", - говорит эксперт.

Здесь важно понимать, что большее количество авто на дорогах означает больше пробок там, где они всегда образовывались, и там, где их даже никогда не было.

А маршрутки и общественный транспорт могут не справиться с дополнительным объемом людей. Специалист отмечает, что это более 100 000 жителей столицы точно.

В КГГА обещают запустить маршруты наземного транспорта от "Теремков" до "Лыбидской", которые будут дублировать движение метро. Александр оценивает это как "слабый вариант для перевозки".

"У наземного транспорта в несколько раз меньше проездная способность. Тем более, что в Киеве катастрофический дефицит подвижного состава такого транспорта. Автобусы будут забиты вдребезги", - прогнозирует Гречко.

Он выражает надежду, что КГГА сделает отдельную полосу для движения такого общественного транспорта, поскольку от пробок никто не застрахован.

"Тогда это действительно будет коллапс. Люди будут просто застрять в автобусах и не доезжать до пункта назначения, потому что на дорогу потребуется от одного часа", - объясняет эксперт.

В то же время, станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

В итоге Александр Гречко убежден, что жителей и гостей Киева ждет непростой транспортный период.

Почему метро закрывают

Из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.

Перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водоснижении.

Поэтому остановка движения поездов на этом участке линии метро - это вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации.

Мы исследовали, какие маршруты для движения могут стать альтернативой к закрытию метро.

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Киевметро