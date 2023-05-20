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Буде ідеальний порядок: ось які речі у шафі обов'язково повинні висіти на вішалках

Які речі повинні висіти на вішалках (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі предмети одягу варто зберігати складеними у шафі, тоді як інші потрібно вішати на вішалки. Це допоможе їх не пом'яти та збільшиться місце у шафі.

Які речі повинні висіти на вішалці - читайте на Styler нижче.

Шовковий та шифоновий одяг

Одяг із такого матеріалу, а це, як правило, сукні, спідниці та блузки, варто зберігати, розвісивши на вішалках. Так ви можете не перейматися тим, що речі помнуться.

Лляний одяг

Ще один матеріал, який схильний до появи складок і заломів - льон. Такі речі варто зберігати в шафі на вішалці. Правильне зберігання може заощадити ваш час та сили під час прасування.

Костюми

Важливо використовувати вішалки для зберігання брючних костюмів. Як варіант – розвісьте їх у прямому положенні, скориставшись спеціальними гачками з боків.

Верхній одяг

Куртки також часто мнуться, тому просто необхідно вішати їх на вішалки. Найкраще, якщо ви виділите для зберігання верхнього одягу окрему шафу з вішалками. Зберігайте таким чином шуби, пальта, джинсовки та куртки.

Складати, а не вішати в шафу можна джинси, светри, футболки, шорти, спортивний одяг. Бавовна, синтетика, вовна та інші щільні тканини не так сильно мнуться у складеному вигляді в шафі.

Як правильно зберігати взуття

Зберігати взуття у звичайних коробках абсолютно не раціонально. Все тому, що вони займають багато місця.

Вони можуть мати різну довжину і висоту, а за рахунок такої різниці розміру - неможливо їх компактно скласти. Однак, є хороші органайзери для зберігання взуття.

Обладнайте свій простір і здивуєтеся, наскільки вам стане комфортніше.

Раніше ми повідомляли, чому слід викинути пластикові вішалки для одягу.

Також ми писали, як старі дерев'яні вішали можна використати повторно вдома.

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