Будет идеальный порядок: какие вещи в шкафу обязательно должны висеть на вешалках

Некоторые предметы одежды следует хранить сложенными в шкафу, в то время как другие нужно вешать на вешалки. Это поможет их не помять и увеличится место в шкафу.
Какие вещи должны висеть на вешалке - читайте на Styler ниже.
Одежду из такого материала, а это, как правило, платья, юбки и блузки, следует хранить, развесив на вешалках. Так вы можете не беспокоиться о том, что вещи помнутся.
Еще один материал, который склонен к появлению складок и изломов - лен. Такие вещи следует хранить в шкафу на вешалке. Правильное хранение может сэкономить ваше время и силы во время глажки.
Важно использовать вешалки для хранения брючных костюмов. Как вариант - развесьте их в прямом положении, воспользовавшись специальными крючками по бокам.
Куртки также часто мнутся, поэтому просто необходимо вешать их на вешалки. Лучше всего, если вы выделите для хранения верхней одежды отдельный шкаф с вешалками. Храните таким образом шубы, пальто, джинсовки и куртки.
Складывать, а не вешать в шкаф можно джинсы, свитера, футболки, шорты, спортивную одежду. Хлопок, синтетика, шерсть и другие плотные ткани не так сильно мнутся в сложенном виде в шкафу.
Хранить обувь в обычных коробках совершенно не рационально. Все потому, что они занимают много места.
Они могут иметь разную длину и высоту, а за счет такой разницы размера - невозможно их компактно сложить. Однако есть хорошие органайзеры для хранения обуви.
Оборудуйте свое пространство и удивитесь, насколько вам станет комфортно.
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