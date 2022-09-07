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Вот почему следует выбросить пластиковые вешалки для одежды

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Среда 07 сентября 2022 15:29
Вот почему следует выбросить пластиковые вешалки для одежды Фото: Какие вешалки для одежды следует использовать (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Пластиковые вешалки, или как их называют "плечики", дешевле деревянных, но есть много причин прекратить ими пользоваться.

Об этом пишет SantePlus.

Деревянные вешалки могут отпугивать моль

Мало кто знает, но деревянные плечики являются настоящим отпугивателем моли, особенно если материалом является кедровая древесина.

Сильно выраженный древесный запах этого дерева совсем не нравится моли, поэтому она будет обходить стороной вашу шубу, или шерстяной свитер.

Вы также можете повесить шарики из кедровой коры в своем шкафу.

Другие неоспоримые качества деревянной вешалки

Когда вешалка очень хрупкая или плохо спроектирована, это может иметь плохие последствия для вашей одежды - она может деформироваться.

Вместо того, чтобы покупать дешевую пластиковую вешалку, выберите деревянную вешалку, которая более прочная и тщательно обработанная.

В отличие от пластиковых вешалок, которые легко ломаются, или металлических, которые быстро деформируются, деревянные вешалки более долговечны.

Вот почему следует выбросить пластиковые вешалки для одежды

Фото: деревянные вешалки красивые и практичные (freepik)

Деревянные вешалки доступны в различных стилях

Некоторые даже сделаны в соответствии с формой одежды. Для роскошного костюма, например, дизайн вешалки является специфическим и может быть покрыт бархатом, чтобы тщательно удерживать всю одежду и избежать складок.

Благодаря этому вам не придется гладить одежду каждый раз, когда вы достаете ее из шкафа. Рубашки и пальто вешают на плечики с расклешенными плечами, чтобы они сохраняли форму, хорошо сидели и не деформировали воротники и проймы.

Другие виды деревянных вешалок предназначены для женских юбок и костюмов. Обязательно выбирайте ширину вешалок, соответствующую размеру вашей одежды, и изогнутые вешалки для пиджаков.

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