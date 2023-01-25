Не викидайте старі вішалки: 5 цікавих ідей використовувати їх повторно

Вішаки для одягу є у кожному домі, вони суттєво облегшують життя. Дерев'яні вважаються найнадійнішими, тому їх часто використовують для важких зимових речей і іншого верхнього одягу. Однак, з часом вони ламаються або псуються, але викидати їх не потрібно.

Про це пише SantePlus .

Розвісьте фотографії

Вішалки спеціально призначені для брюк і спідниць, але ще їх можна використати для розвішування фотографій або малюнків дітей. За допомогою них можна оригінально прикрасити порожню стіну.

Потрібно взяти просто одну з вішалок і повісити на неї фотографії.

За допомогою вішалок для одягу можна розвісити фотографії (samotuzhky)

Вішалки для прочищення каналізації

Пошкоджені металеві вішалки не варто викидати, Їх можна використати для прочищення каналізації. Їх потрібно просто розтягнути і зробити міні-гачок на кінці, яким і можна прочистити каналізацію.

Підставка для посуду

Дерев'яні вішаки чудово підійдуть для того, щоб змайструвати сушку для посуду.

Підставка для посуду з дерев'яних вішалок (samotuzhky)

Плафон для люстри з вішалок

За допомогою старих вішалок для одягу можна зробити оригінальний плафон. Він вийде дуже важким, тому йому необхідне відповідне кріплення.

Плафон для люстри з вішалок (samotuzhky)

Ніжки для журнального столика

Цікавим рішенням буде зробити з вішалок ніжки для столика. Вони виглядатимуть дуже стильно та оригінально.

З вішалок можна зробити ніжки до журнального столика (samotuzhky)