Буде діяти ефективно: дерматолог розповіла, коли потрібно наносити крем для обличчя

Використання крему вважається одним із найважливіших етапів щоденного догляду за шкірою обличчя. Якщо уникати використання, то може з'явитись сухість та навіть висипи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express Health .

Як правильно наносити крем

Американський дерматолог Адель розповіла, що шкіра - це найбільший орган тіла людини.

Застосування зволожувального крему - це найкращий спосіб захистити шкіру від сухості та пошкоджень. Зокрема, у який спосіб ви наносите крем, може вплинути на його ефективність.

Потрібно визначити не тільки найкращий час, коли варто нанести крем на обличчя, але і спосіб, у який ви це зробите.

Експерт радить дотримуватись таких способів:

наносити крем на вологу шкіру

наносити його у напрямку росту волосся

робити це варто за допомогою ложки або спеціального шпателя

Волога шкіра

Всі зазвичай наносять крем на шкіру кожного разу, коли здається, що вона надто суха. Однак, це не найкраща стратегія.

Потрібно почекати, поки ви вийдете з душу чи ванни перед тим, як робити це.

Так ваша шкіра засвоїть крем набагато краще.

Дерматолог каже, що потрібно наносити зволожуючий крем протягом п’яти хвилин після виходу з душу на вологу шкіру, а не на суху.

Це дуже важлива порада, коли мовиться про застосування фактично будь-якого продукту для догляду за шкірою.

Техніка нанесення

Якщо наносити крем неправильно, це може навіть призвести до появи неприємних бугристих висипів. Наносити крем потрібно вздовж напрямку росту волосся.

"Якщо ви наносите засіб у протилежному напрямку, ви в кінцевому підсумку закупорюєте волосяний фолікул, що може призвести до такого нерівного висипу, який називається фолікулітом, який, по суті, є інфекцією волосяного фолікула", - розповіла лікарка.

Також багато людей звикли діставати крем із баночки прямо пальцями. Однак, робити цього у жодному випадку не варто. Шкідливі бактерії із вашої шкіри можуть потрапити прямо у банку, і тоді вони можуть поширитися по всьому вашому обличчю.

Намагайтеся використовувати чисту ложку для того, щоб дістати трохи крему перед нанесенням на шкіру.

Крем для обличчя в жодному разі не можна втирати в шкіру із зусиллям - це не допоможе підвищити його ефективність або прискорити процедуру нанесення. До речі, поспішати під час нанесення крему теж не можна, і це обов'язково слід враховувати, розраховуючи, коли використовувати крем перед виходом із дому, наприклад.